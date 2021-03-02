Молодежный центр и Кванториум появятся в Ванино и Совгавани

Сформирован перечень первоочередных мероприятий по развитию одного из центров экономического роста в крае. Речь идет о создании социальной инфраструктуры Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла (ВСГТПУ) на 2021 год. «Дорожную карту» обсудили на заседании межведомственной рабочей группы с участием представителей департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России, регионального правительства, органов местного самоуправления, инвесторов и бизнес-сообщества.

Особое внимание на совещании уделили вопросам строительства и реконструкции социально значимых объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения, а также развитию систем коммунальной инфраструктуры, ремонту автодорог краевого и местного значения. В приоритетный блок вопросов также вошли предложения инвесторов по привлечению и закреплению трудовых ресурсов на территории ВСГТПУ.

- Всего в адрес минэкономразвития края для включения в план поступило более 80 предложений от инвесторов, органов исполнительной власти, местного самоуправления. Инициативы сгруппированы по шести основным направлениям развития центра экономического роста. Они решают задачи стимулирования инвестиционной деятельности, развития транспортно-логистической, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, формирования комфортных условий проживания населения, реализации проектов в области экологического благополучия, – пояснил Виктор Калашников.

По итогам обсуждений были определены 6 ключевых проектов на 2021 год. Это строительство молодежного центра, а также благоустройство парковой зоны в районе ручья Пейке в рп. Ванино, оснащение детского технопарка Кванториум и модернизация аэропорта в Советской Гавани, приобретение служебного жилья для работников здравоохранения и образования, а также строительство очистных сооружений в районах ВСГТПУ. Предложение о федеральной поддержке в рамках «Единой субсидии» направлено в Минвостокразвития России. Решение о софинансировании будет принято на очередном заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока уже в этом месяце.

- «Единая субсидия» позволяет при существенной федеральной поддержке значительно ускорить решение приоритетных задач для улучшения социального климата и создания необходимой инфраструктуры в регионе. В итоге мы получаем ощутимые для населения региона положительные результаты в краткосрочной перспективе, – пояснил Виктор Калашников.

Напомним, в прошлом году в рамках механизма «Единой субсидии» край получил 548 млн рублей. Эти деньги были направлены на модернизацию материально-технической базы образовательных заведений, а также приобретение высокотехнологичного оборудования для медучреждений Ванино и Совгавани. Помимо этого были отремонтированы 50 дворов в Комсомольске-на-Амуре и проведена реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Лазо. Всего же до 2023 года в регионе планируется построить и отремонтировать 73 объекта в пяти центрах экономического роста.



