Михаил Дегтярев ученикам Кванториума: «Одаренные увлеченные дети – будущее региона»

Врио губернатора пообщался с воспитанниками детского технопарка «Кванториум». Он создан в Хабаровске в сентябре прошлого года как структурное подразделение Краевого центра образования (КЦО).

«Кванториум» – новый формат дополнительного образования, цель которого – совместные с ведущими федеральными и региональными компаниями и предприятиями реального сектора экономики практические проекты. В технопарке есть учебные классы и хайтек-цех с современным оборудованием. Созданы условия для исследований, проектирования, моделирования, конструирования, работы с данными. Образовательная программа делится на модули по возрастанию сложности. У школьников есть возможность испытать себя в самых разнообразных профессиях: биотехнолога, авиационного конструктора, нефтяника, программиста.

В технопарке сегодня обучается 800 детей из образовательных учреждений города, а в рамках ознакомительных туров «Кванториум» посещают более 4 000 учеников школ от 7 до 18 лет. Педагоги - молодые ученые, аспиранты ведущих вузов краевого центра.

За короткий период работы «Кванториум» в Хабаровске стал местом рождения таких проектов, как «Солнце в рюкзаке», «Санитайзеры: вред или польза», «Фиточай: мой край - моя сила», «Безопасные дороги: система умных светофоров». Сейчас в технопарке идет работа над проектами, ставшими победителями и призерами всероссийского конкурса «Большие вызовы»: «Умный рюкзак», «Route Adviser: сервис удобных маршрутов в общественном транспорте», «Датчик «Сколиозу нет», «Гибридная ткань».

Михаил Дегтярев подчеркнул, что одаренные, увлеченные всевозможными разработками и углубленным изучением наук дети – будущее Хабаровского края. Регион заинтересован в том, чтобы они учились, жили и в дальнейшем работали у себя на родине.

СПРАВОЧНО:





Деятельность технопарка организована за счет грантовых, бюджетных и внебюджетных средств. За 2020 год бюджетные ассигнования составили 77,6 млн рублей, в том числе 51,9 млн рублей - на капитальный ремонт здания «Кванториума» (ремонт перекрытий, ремонт инженерных сетей, охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, структурированных кабельных сетей), 2,2 млн руб. - на приобретение оборудования в рамках обязательств края по участию в гранте.





Из средств субсидии из федерального бюджета было проведено оснащение технопарка. Общая сумма средств гранта, израсходованных на оснащение, составила более 71 млн рублей.



