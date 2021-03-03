Благодаря нацпроекту Хорская школа искусств купит музыкальные инструменты

Детская музыкальная школа в поселке Хор была открыта в 1970 году. С появлением художественного отделения в 1998 году музыкальная школа была переименована в школу искусств. В прошлом году школе исполнилось 50 лет. К юбилею в учреждении отремонтировали учебные классы, учительский кабинет, холл, тамбур, заменили радиаторы, входные двери, установили новые люстры, жалюзи. За годы работы образовательного учреждения более 200 выпускников получили творческие профессии музыкантов, архитекторов, дизайнеров и педагогов. Сегодня в школе поселка Хор обучается около 150 ребят. Здесь функционируют концертный класс, выставочные залы и кабинеты для индивидуальных и групповых занятий.

- Мы гордимся талантливыми учащимися и педагогами школы – они постоянные участники конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов, выставок от муниципального до международного уровней. В этом году школа приобретет новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму более пяти миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура", а также за счет краевых и муниципальных средств, - сообщил Юрий Ермошкин.

Помимо этого, по нацпроекту запланированы и другие мероприятия в учреждениях культуры района им. Лазо. Так в ДК поселка Мухен отремонтируют зрительный зал, а местную библиотеку ждет модернизация.



