Заочное решение именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе: председательствующего судьи Ярошенко Т.П., при секретаре Павленко Д.Э., с участием представителя истца Булавиной М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Гордейчика Алексея Владимировича к обществу с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Чернышову Владимиру Сергеевичу, Сугак Ирине Борисовне, Дунаевскому Андрею Николаевичу, Зыкиной Елене Леонидовне, Каневу Андрею Владимировичу, Вязанкину Юрию Адольфовичу, Целобановой Раисе Петровне, Шабалиной Ольге Аркадьевне, Бершадской Татьяне Дмитриевне о признании информации недостоверной, порочащей деловую репутацию, обязании опровергнуть информацию, взыскании штрафа, компенсации морального вреда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 235-237 ГПК РФ, суд





решил: исковые требования Гордейчика Алексея Владимировича к обществу с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Чернышову Владимиру Сергеевичу, Сугак Ирине Борисовне, Дунаевскому Андрею Николаевичу, Зыкиной Елене Леонидовне, Каневу Андрею Владимировичу, Вязанкину Юрию Адольфовичу, Целобановой Раисе Петровне, Шабалиной Ольге Аркадьевне, Бершадской Татьяне Дмитриевне о признании информации недостоверной, порочащей деловую репутацию, обязании опровергнуть информацию, взыскании штрафа, компенсации морального вреда – удовлетворить частично.





Признать недостоверными и порочащими деловую репутацию Гордейчика Алексея Владимировича следующие сведения, распространенные в статье «Отдайте наши квартиры!», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век» №12 от 20–27 марта 2019 г. и в статье «В арбитражном суде Хабаровского края прошла битва за «Полесье», распространенной на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: <данные изъяты>





- «В «Мире Автаркии» всех дольщиков определили в ЖСК во главе с всё тем же Алексеем Гордейчиком. По уставу этого ЖСК у дольщиков есть право платить деньги за то, что их дом будет бесконечно достраиваться и перестраиваться. И надеяться, что эти работы когда-нибудь да закончатся. Только вот в доме, который к моменту банкротства, по заключению Стройнадзора, был почти готов, работы длятся уже более десяти лет»;





- «Дольщиков «Мира Автаркии» для начала обязали выплатить разовые взносы сверх стоимости уже оплаченного ими жилья — по 20 тысяч рублей за квадратный метр. Затем руководство ЖСК ввело обязательные ежемесячные взносы. А за неоплату этих взносов руководство ЖСК уполномочило себя забирать у дольщиков их квартиры, в качестве компенсации возвращая по 5 -10 тысяч за квадратный метр (за жильё, находящееся практически в самом центре!). Но и эти деньги ЖСК обещает выплатить когда-нибудь потом, после продажи изъятых у дольщиков квартир»;





- «На основании странных экспертиз выполняются работы, которые через год прекращаются или теряют смысл. И всё начинается заново. В ходе этого процесса растёт лишь количество квартир у организатора схемы. А решения проблемы не видно даже в перспективе».





Обязать общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирину Борисовну, Чернышова Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкину Елену Леонидовну, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобанову Раису Петровну, Шабалину Ольгу Аркадьевну, Бершадскую Татьяну Дмитриевну, опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу в газете «Молодой дальневосточник XXI век».





Обязать общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: <данные изъяты>





Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирины Борисовны, Чернышова Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкиной Елены Леонидовны, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобановой Раисы Петровны, Шабалиной Ольги Аркадьевны, Бершадской Татьяны Дмитриевны в пользу Гордейчика А.В. судебный штраф за просрочку исполнения судебного акта из расчета 100 рублей за каждый день просрочки опубликования опровержения в газете «Молодой дальневосточник XXI век».





Штраф взыскивать по истечении 5 рабочих дней со дня вступления судебного акта в законную силу. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» в пользу Гордейчика А.В. судебный штраф за просрочку исполнения судебного акта из расчета 100 рублей за каждый день просрочки опубликования опровержения на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: <данные изъяты> Штраф взыскивать по истечении 3 рабочих дней с момента вступления судебного акта в законную силу.





Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирины Борисовны, Чернышова Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкиной Елены Леонидовны, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобановой Раисы Петровны, Шабалиной Ольги Аркадьевны, Бершадской Татьяны Дмитриевны в пользу Гордейчика Алексея Владимировича денежную компенсацию морального вреда, причиненного распространением недостоверных и порочащих сведений в статье «Отдайте наши квартиры!», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», №12 от 20-27 марта 2019 г., в размере 5000 рублей.





Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» в пользу Гордейчика Алексея Владимировича денежную компенсацию морального вреда, причиненного распространением недостоверных и порочащих сведений в статье «В арбитражном суде Хабаровского края прошла битва за «Полесье», распространенной через на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: <данные изъяты>, в размере 5000 рублей.





Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, через Центральный районный суд г. Хабаровска.





Председательствующий судья Т.П. Ярошенко



