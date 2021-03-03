Более 500 миллионов рублей получит Хабаровский край на ремонт дорог

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году Хабаровскому краю дополнительно направят 565 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отметим, что помимо этих средств, на ремонт дорог в крае на 2021 предусмотрено еще 2 млрд рублей.

– Дополнительное финансирование позволит расширить мероприятия в рамках нацпроекта на территории края. На сегодняшний день в планах привести в нормативное состояние 125 км дорог: работы будут проходить в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях – 65 и 30 км соответственно, а также 30 км дорог регионального и межмуниципального значения, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Так, например, в краевой столице дорожные работы начнутся на одной из крупнейших улиц – Тихоокеанской в границах Шелеста и развязки в районе остановки Депо-2. Подрядчики выйдут на ряд объектов в микрорайонах Березовка, Пятая площадка и другие городские автодороги. В Комсомольске-на-Амуре в план работ включено более 30 объектов, среди которых улицы Охотская, Свердлова, Лазо, Красная, проспекты Октябрьский и Победы. В Хабаровском муниципальном районе в нормативное состояние приведут участки дорог в сёлах Корфовском, Сосновке, Ракитном, Чистополье и других.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В прошлом году на территории Хабаровского края было приведено в нормативное состояние 200 км дорог при плане в 150 км.



