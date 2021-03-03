Михаил Дегтярев поручил проверить ситуацию с дефицитом лекарств в Эльбане

Врио губернатора Хабаровского края сегодня побывал в филиале № 1 КГБУЗ "Амурская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, который находится в рабочем поселке Эльбане. Больница обслуживает около 12,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи детей. По территориальному принципу за филиалом закреплены Эльбан, села Ачан и Джуен, поселки Болонь и Тейсин.

В стационаре пациенты пожаловались Михаилу Дегтяреву, что им приходится за свой счет приобретать ряд лекарственных препаратов, которые назначают лечащие врачи. Особенно тяжелым грузом бремя дополнительных расходов ложится на бюджет пенсионеров – людям сложно выделять на медикаменты по нескольку тысяч рублей в месяц.

- Это недопустимо. Мы столько средств выделяем системе здравоохранения, но при этом люди в разных больницах и поликлиниках оказываются в разных условиях, - сказал, общаясь с пациентами Эльбанской больницы, глава региона.

Михаил Дегтярев поручил министру здравоохранения региона Юрию Бойченко в течение трех дней провести расследование по факту дефицита лекарственных средств и принять меры для исправления ситуации. При необходимости могут быть приняты кадровые решения.

Требуют разрешения и другие вопросы. Средний возраст медперсонала – 62 года, нужны молодые специалисты. В Эльбанской больнице, построенной в 1987 году, пока отремонтирован на деньги краевого бюджета только пятый этаж. Также есть потребность в серьезном обновлении оборудования.



