Более 25 тысяч детей из малоимущих семей Хабаровского края отдохнут в лагерях

В этом году более 25 тысяч детей из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, а также дети, имеющие инвалидность смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 156 млн рублей.

- В крае особое внимание уделяется отдыху таких детей. Путевки в организации отдыха и оздоровления им предоставляются без учета дохода семьи, - сообщили в министретсве социальной защиты населения края.

В ведомстве также отметили, что для оздоровления детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и детей-инвалидов по слуху, минсоцзащиты организует краевые профильные смены "Ласковое море" и "Мир новых возможностей" на побережье Японского моря. Обе смены запланированы на конец августа и состоятся в том случае, если будет принято решение о снятии ограничений на оздоровление детей за пределами субъекта.

Подробно о том, какие документы необходимы для оформления льготной путевки, можно узнать в министерстве социальной защиты населения края по будням в рабочее время по телефону: (4212) 31-13-59 и центрах социальной поддержки населения по месту жительства.



