Почетным знаком наградили семью из Эльбана, в которой 12 детей





Врио губернатора Хабаровского края сегодня наградил в торжественной обстановке супружескую пару жителей Эльбана. Рустам и Ирина Мусины женаты 22 года и воспитывают двенадцать детей.

Семья – главная опора в жизни каждого человека. Поэтому в числе приоритетов правительства края семейная политика, поддержка материнства и детства, - отметил Михаил Дегтярев. - Для нашего общества важно сохранение традиционных семейных ценностей.

Глава региона поблагодарил Рустама и Ирину Мусиных за ответственность, творческий подход и достойное воспитание сыновей и дочерей – Кристины, Полины, Эльвиры, Тимофея, Елизаветы, Екатерины, Эмиля, Леонида, Ульяны, Галины, Константина и Арсения.

Почетным знаком "Родительская слава Хабаровского края" награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей. Он вручается в регионе с 2014 года. Ежегодно определяются три семьи, которые вместе с почетным знаком получают единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей.

Семья Мусиных - самая многочисленная из отмеченных за семь лет существования почетной награды. Ранее знаком были награждены семьи максимум с одиннадцатью детьми.

Уточним, что число многодетных семей в крае за последние пять лет увеличилось вдвое. Сейчас их 24 тысячи, в них более 80 тысяч детей.



