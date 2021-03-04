К Пифийским играм начали готовиться участники в Хабаровском крае

В Хабаровском крае дети с особенностями здоровья начали готовиться к Пифийским играм. Большое творческое соревнование по восьми видам искусства в 24 номинациях пройдет впервые на территории региона. С 1 марта в Хабаровске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе первых международных детских Пифийских игр. Отбор кандидатов продлится до 18 марта. "Пифийцами" могут стать творчески одаренные дети в возрасте от 6 до 18 лет с инвалидностью различных нозологий, ребята с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями и инвалиды с ментальными нарушениями до 27 лет.

Пифийские игры проводятся по восьми видам искусств: музыкальное, живопись и графика, аудиовизуальное, театральное, художественное слово, жестовая песня, хореографическое и цирковое искусство.

- Подготовка к такому судьбоносному событию является логичным продолжением и дополнительным стимулом, толчком к развитию той работы, которой мы занимались до сих пор. Наша задача продвигать детей в плане социализации. Одними из терапевтических видов искусств являются театр и изобразительное искусство. Театр позволяет детям с расстройством аутического спектра перестать бояться чужого взгляда, прикосновения и жестов в их сторону, смотреть в глаза людям. Логично, что с потерей страха они начинают правильно действовать сами в различных жизненных коммуникативных ситуациях, безопасно вести себя, не угрожающе для других людей. А холст – это проекция их эмоций, чувств и переживаний при помощи средств изобразительного искусства. Мы ценим понимание и поддержку со стороны правительства таких особенных детей,- рассказала Светлана Налескина, директор Краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №5».

По словам председателя регионального отделения ВОРДИ Хабаровского края Дмитрия Коломийцева, региональный этап Пифийских игр проводится для того, чтобы каждый ребенок мог заявить о себе и поучаствовать в этом грандиозном мероприятии. Разработаны информационные ресурсы в социальных сетях и отдельный сайт, где родители детей с особенностями здоровья могут подробно узнать о проведении Пифийских игр в Хабаровском крае и подать заявку на участие.





Напомним, что 10 декабря на встрече врио Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с директором "Национального Пифийского комитета России" Натальи Крель и председателем РО ВОРДИ Дмитрием Коломийцевым было принято окончательное решение о том, что Первые международные детские Пифийские игры состоятся в г. Хабаровске в августе 2021 года. Такой особенный и масштабный детский фестиваль пройдет в Хабаровском крае впервые. Участие в играх примут коллективы из большинства регионов России, а также из других стран.







