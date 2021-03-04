Открытый диалог власти, бизнеса и населения пройдет на онлайн-форуме «ProДФО»

В таком формате 12 марта пройдет первый из серии онлайн-форумов «ProДФО». Все форумы будут посвящены самым острым для Дальнего Востока темам, и пройдут почти во всех регионах округа. Федеральные и региональные эксперты, губернаторы и жители дальневосточных территорий, а также предприниматели и инвесторы обсудят актуальные вопросы развития бизнеса, креативной экономики, IT-индустрии и ТОРов и роста цен на жилье.

Площадкой для первого «ProДФО» выбрали Республику Саха (Якутия). Форум будет посвящен теме цифровизации, распространению информационных технологий и развитию несырьевого сектора экономики ДФО. Одним из ключевых мероприятий станет планарная дискуссия, в которой примут участие главы 4 регионов: Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, а также Хабаровского края.

Форум откроется 12 марта в 08:30 по московскому времени. Сессии пройдут в открытом формате - ее участники смогут задать вопросы спикерам и высказать свое мнение. Присоединиться к форуму могут все желающие по ссылке: https://synergy.online/lp/prodfo2021/yakutia/. С программой можно ознакомиться во вложении.

Организаторами серии форумов «ProДФО» выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Корпорация «Синергия».