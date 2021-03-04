Берег левый, берег правый: ледовые переправы продолжают открываться в Хабаровском крае

В северных районах Хабаровского края температура воздуха традиционно ниже, поэтому в сравнении с южными там лед продолжает оставаться крепким, однородным с достаточной толщиной для безопасного передвижения автомобильного транспорта. В Ульчском районе продолжается освидетельствование и открытие ледовых переправ. За прошедшие сутки их стало больше на две. Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю подтвердили безопасность двух ледовых трасс через реку Амур между селами Тыр и Кальма Ульчского района. Обе переправы выдерживают нагрузку до 7 тонн.

«Собственник обеих ледовых переправ тщательно их подготовил и оборудовал. Он обеспечил наличие постами охраны на правом и левом берегу, выставлены аншлаги, дорожные знаки, определяющие очередность движения, ограничение скорости и грузоподъемности. Дорожное полотно в обоих случаях ограничено вехами. Мы проверили состояние и толщину льда, сопряжение льда с берегом. Все находится в удовлетворительном и проходимом состоянии, что полностью соответствует требованиям и обеспечивает безопасность пешеходов и автовладельцев», – сообщил инспектор по маломерным судам инспекторского отделения по Ульчскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Серебряков.

А в Хабаровске, где дневная температура продолжает повышаться, закрылась единственная технологическая ледовая переправа. Она была без выхода на правый берег и использовалась для проведения подводно-технических работ. В настоящий момент состояние ледового покрова в этом месте значительно ухудшилось, в связи с чем, движение любого вида техники здесь строго запрещено, как и передвижение по льду пешком в городской черте краевого центра.

Специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам: для того чтобы избежать трагедий на водных объектах, необходимо помнить о правилах безопасности на льду:

— будьте предельно внимательными, выбирая места лова и отдыха;

— соблюдайте меры личной безопасности на льду, передвигайтесь только по оборудованным ледовым переправам;

— не передвигайтесь по льду в темное время суток и в условиях плохой видимости;

— для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Организованные пешие переправы безопасны при толщине льда 15 см и более.

Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 см и только в местах санкционированных ледовых переправ:

— во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу;

— выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений;

— на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим;

— не допускайте нагрузки, превышающей требования информационных знаков по допустимой грузоподъемности;

— перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) по водоемам крайне опасно.