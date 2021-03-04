В парке «Динамо» демонтировали хабаровского Гулливера

С приходом весны праздничные ледовые городки постепенно исчезают с городских площадей. На этой неделе уборка новогоднего реквизита будет полностью завершена. В парке «Динамо» полным ходом идет демонтаж праздничного убранства. Специалисты МУП «Горсвет» уже практически сняли всю иллюминацию (осталась лишь часть «Звездного неба» над центральной аллеей) и полностью убрали подсветку всех ледовых фигур. Да и тех в парке осталось совсем немного: ледовые ограждения и часть горок. В течение 3 дней исчезнут и они. Активные работы по демонтажу и вывозу элементов «зимней сказки» ведут специалисты МУП «Южное».

«Все снежные и ледяные фигуры начали вывозить вчера ночью. Работаем в ночную смену, так как в это время в парке нет людей, и техника может двигаться свободно и безопасно. Все это вывозим для складирования на площадке снегоотвала в районе улицы Павла Морозова. Также мы разобрали и отправили для хранения на склад карусели. Теперь пришла очередь Гулливера. Для того, чтобы полностью очистить парк от новогоднего убранства, потребуется еще максимум пара-тройка ночей», — рассказал начальник участка предприятия Андрей Китайкин.

Фигуру полуторатонного великана Гулливера, любимого хабаровчанами всех возрастов, демонтировали накануне в парке «Динамо», где полным ходом идет разборка новогоднего городка. От огромной елки остался только железный пень (его тоже выкорчуют и спрячут до следующего Нового года).

По информации администрации города Хабаровска, с 25 декабря 2020 года хабаровчан и приезжих радовали 12 больших муниципальных новогодних городков. С момента открытия в них побывали сотни тысяч взрослых и детей. Ежегодно во время новогодних каникул только парк «Динамо» посещают порядка 210 тысяч человек – в нем успевает побывать каждый третий житель Хабаровска.