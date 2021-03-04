Хабаровским НКО не хватает денег и понятной стратегии

На минувшей неделе врио губернатора Михаил Дегтярев встречался с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. НКО не хватает денег и понятной стратегии. Обсудив наболевшее, Дегтярев предложил общественникам провести в регионе гражданский форум «Хабаровский край – территория возможностей».

Некоммерческие партнёрства готовы помогать власти в решении всевозможных проблем, но пока нет ясности, каким должен стать Хабаровский край.

- Последние 10-15 лет в Хабаровском крае отсутствует понимание того, куда мы идем и что мы строим. Если сегодня сформировать образ Хабаровского края, сформировать стратегию развития? Не ту, которая есть, она хороша, но в ней нет стержня. Что мы делаем сегодня из Хабаровского края? То ли край с передовыми медицинскими технологиями, то ли край – поставщик интеллектуальных продуктов, то ли что-то другое. Тогда только будет понимание: вокруг чего работает некоммерческий сектор, какие приоритеты для себя видит коммерческий сектор, в какую сторону выстраивать приоритеты для работы органам власти, - отметила директор НКО «Открытый университет интеллектуального развития человека» Елена Даниленко.

Глава региона поддержал дискуссию о том, что сейчас пока только формируется понимание миссии Хабаровского края, его общества, органов госвласти. В этом правительство региона готово опереться, в том числе, и на некоммерческий сектор.

- Мы сегодня пересматриваем меры поддержки некоммерческого сектора, запланировали в 2021 году внедрить новые сервисы: «Облачная бухгалтерия», сервис для поставщиков услуг, «Юридическая помощь», «Календарь СОНКО», - уточнил Михаил Дегтярев.

Он добавил, что с учетом снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стоит подумать о проведении гражданского форума «Хабаровский край – территория возможностей» в очном формате. Площадка позволит предметно обсудить партнерство СОНКО с органами власти, местного самоуправления и бизнес-сообществом в интересах жителей региона.

- Знаю о работе социально ориентированных некоммерческих организаций, вижу добрые дела, стремление помогать людям, победы в грантовых конкурсах. Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края, - сказал, обращаясь к участникам встречи, Михаил Дегтярев.

Но пока из 435 активно действующих на территории региона социально ориентированных некоммерческих организаций сегодня финансовую поддержку получают только 27 проектов. В связи с этим представители СОНКО обозначили необходимость проработки вопроса увеличения финансирования, организации межотраслевого взаимодействия с привлечением граждан, бизнеса и органов власти, а также обеспечения развития инфраструктуры поддержки гражданских инициатив.

И все же Хабаровский край входит в пятерку лидеров общероссийского рейтинга поддержки СОНКО и социального предпринимательства по версии Министерства экономического развития РФ. В регионе на конкурсной основе между социально ориентированными НКО разыгрываются субсидии из краевого бюджета, им возмещаются расходы на участие в различных мероприятиях и расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности. Краевые СОНКО принимают участие и в конкурсе на получение грантов президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества.

Степан Шишкин

СОНКО осуществляют свою деятельность на территории края в области охраны здоровья, поддержки культуры, искусства, науки, образования, просвещения, укрепления института семьи и детства, социального обслуживания, развития гражданского общества, сохранения исторической памяти, укрепления межнационального и межрегионального согласия. На федеральном уровне указом президента Российской Федерации «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» предусмотрено ежегодное финансирование в объеме 8 миллиардов рублей. Всего за весь период проведения конкурсов Фонда президентских грантов (с 2013 по 2020 гг.) от Хабаровского края участие в них приняли 748 проектов, 173 признаны победителями на общую сумму 244 млн рублей.