Михаил Дегтярев женщинам: «Своим трудом и талантом вы добились успеха»

Торжественный прием в преддверии Международного женского дня провел сегодня в Хабаровске врио губернатора Михаил Дегтярев.

- Рад встретиться с вами по самому доброму поводу – в честь весеннего праздника красоты, - сказал, обращаясь к участницам торжества, глава региона. - Это замечательная возможность в суете будничных дней сказать вам слова благодарности и глубокой признательности за то, что вы - источник всех наших свершений и побед. Своим трудом и талантом вы добились успеха, завоевали авторитет и очень многое делаете для процветания края.

Победительницей традиционного краевого конкурса «Женщина года» стала в этот раз социальный педагог из Амурска Ольга Мельничук. Она – мама троих детей, человек с активной гражданской позицией, председатель районного родительского совета, организатор конкурсов «Семья года» и «Папа года».

Среди награжденных почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами врио губернатора – педагоги, врачи, ученые, заводские мастера, предприниматели, энергетики, общественные активисты со всех концов Хабаровского края.

- Может быть, новым глазом вы увидите новые проблемы и поможете нам не выживать, а жить там, где мы живем, - поблагодарила и дала своеобразный наказ главе региона заведующая филиалом № 2 участковой больницы пос. Новая Иня в Охотском районе Наталья Надеина.



