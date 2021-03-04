В Хабаровском крае отметили юбилей нивхского академика

23 февраля выдающемуся ученому, академику Российской академии естественных наук, почетному профессору университета Бордо (Франция), действительному члену Финской академии наук, представителю нивхского народа Чунеру Михайловичу Таксами исполнилось бы 90 лет.

Родился Чунер 23 февраля 1931 г. в старинном нивхском селе Кальма, которое располагается на правом берегу реки Амур, напротив места впадения реки Амгунь. Сегодня это Ульчский район.

В 1960 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Жилые и хозяйственные постройки нивхов Амура и Амурского лимана». В 1977 году защитил докторскую диссертацию по теме «Нивхи: проблемы хозяйства, общественного строя и этнической истории (середина XIX — начало XX вв.)».

С 1998 по 2000 гг. был в должности директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. В 2000—2010 годах заведовал кафедрой палеоазиатских языков, фольклора и литературы РГПУ им. А.И. Герцена. Автор более 300 научных публикаций, в том числе составитель первых русско-нивхского и нивхско-русского словарей.

В рабочем поселке Лазарев Николаевского района прошел семинар, посвященный юбилею знаменитого земляка. В этом удаленном поселке компактно живут нивхи. Это был своего рода культурный десант. В рамках семинара была фотовыставка, выставка изделий из кости, дерева и рога члена Союза художников России и члена Союза дизайнеров России Ивана Росугбу и Николая Дявгода, мастер-класс по плетению ульчских поясов, презентация монографии к.и.н., преподавателя Промышленно-гуманитарного техникума Марины Тэминой «Медвежий праздник как исторический», книги «Мифы земли нивхской» и учебных пособий на нивхском языке.

В планах - конкурс учебно-исследовательских и проектных студенческих работ на родных языках – ульчском и нивхском. Он пройдет в мае. При этом победители будут делегированы на научные конференции, посвященные Чунеру Таксами, в Хабаровск, Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург.

Летом будет установлена мемориальная доска в селе Кальма, на здании школы. Раньше на этом месте был дом, в котором прошло детство ученого.

В Хабаровске состоится большая научная конференция, в рамках которой пройдет литературная гостиная, в которой примут участие поэты и писатели, пишущие на родных языках. Там будут презентованы сборник стихов нивхского поэта, члена Союза писателей России Дмитрия Вайзгуна и книга «Амурские люди», основанная на биографических фактах из жизни ученого.

«Я готовлюсь с честью и достойно почтить память своего земляка», - рассказала Марина Одзял, главный организатор мероприятий и руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Ульчского района Хабаровского края.

Основной спонсор всех событий – компания "Эксон Нефтегаз Лимитед". Если бы еще подключилось правительство Хабаровского края и спонсировало бы приезд иностранных ученых, занимающихся изучением нивхского языка и культуры, то конференция была бы международной. Все-таки земляк – ученый с мировым именем!

Между тем в Сахалинском областном краеведческом музее уже прошёл вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения российского этнографа, а Национальная библиотека Якутии подготовила выставку ко дню рождения нивхского ученого. Официальная презентация состоялась в прошлом году в Южно-Сахалинске в рамках II Международного симпозиума на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока Российской Федерации. Кстати, именно библиотека Якутии выкупила архив ученого.

Юрий Вязанкин