Хлебопеки Хабаровского края получат господдержку

Правительство России приняло решение направить в регионы 4,7 млрд. рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков, чтобы не допустить повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия из-за роста стоимости зерновых. Хабаровский край на поддержку данной отрасли получил более 13 миллионов рублей, которые позволят компенсировать предприятиям часть затрат на производство и реализацию хлеба. Документы на выплату государственной поддержки в краевом минсельхозе будут принимать с 5 марта по 5 апреля.

- Хлебопекарная отрасль – одна из наиболее трудоемких. В ней трудится около 3 тыс. рабочих и специалистов. В связи с этим государственная поддержка имеет большую социальную значимость. Она будет оказана в виде субсидии из расчета 2 рубля на 1 килограмм произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий недлительного срока хранения (до 5 суток). Данная мера позволит стабилизировать цены на хлеб и хлебобулочные изделия, - отмечает замминистра краевого минсельхоза по вопросам торговли и пищевой промышленности Роза Качайкина.

В ведомстве напомнили, что в Хабаровском крае производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют 194 предприятия различных форм собственности, в том числе 190 пекарен малой мощности. Потребность жителей в хлебе удовлетворяется в полном объёме. При этом более 50% производителей расположено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В 2020 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в крае составил 34,8 тыс. тонн. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 250 наименований. В числе наиболее крупных предприятий - ООО "Колос-пром", ООО "МастерГрад".

Сегодня представители краевого минсельхоза осмотрели производство одного из предприятий в северной части Хабаровска. Предприниматель ИП Погоров в целях повышения рентабельности производства приобрел и установил новое хлебопекарное оборудование: итальянские печи и швейцарскую линию по выпуску хлебобулочных изделий. Подключена отопительная система завода к газу. Модернизация производства позволит освоить новые виды продукции, снизив при этом затраты на производство.

В числе основных проблем, как и многие другие производители хлеба, предприниматель называет низкую рентабельность производства, а также зависимость от ценообразования на рынке зерна. Мука для производства продукции в регион завозится из Алтайского, Красноярского краёв, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. Кроме того, на конечной цене продукции сказываются рост стоимости коммунальных услуг, логистические затраты.

В краевом минсельхозе отмечают, что хлебопеки края в последнее время не снижают объемы инвестиций в модернизацию производства. Так, за два прошлых года на эти цели было направлено около 206 млн рублей. Это позволяет им осваивать и внедрять в производство до 20 наименований новой продукции ежегодно, в том числе лечебно-профилактического назначения.



