Беспределу с лекарственным обеспечением в муниципалитетах приходит конец

Михаил Дегтярев в ходе своего традиционного выезда в районы края посетил поселок Эльбан. Там он проверил работу Амурской центральной районной больницы. Учреждение обслуживает около 12,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи детей.

В стационаре пациенты пожаловались Михаилу Дегтяреву, что им приходится за свой счет приобретать ряд лекарственных препаратов, которые назначают лечащие врачи. Особенно тяжелым грузом бремя дополнительных расходов ложится на бюджет пенсионеров – людям сложно выделять на медикаменты по нескольку тысяч рублей в месяц.

- Это недопустимо. Мы столько средств выделяем системе здравоохранения, но при этом люди в разных больницах и поликлиниках оказываются в разных условиях, - сказал, общаясь с пациентами Эльбанской больницы, глава региона.

Так как тема медицинского обеспечения населения у Михаила Дегтярева находится на личном контроле, он сразу же поручил министру здравоохранения региона Юрию Бойченко разобраться в ситуации и доложить о принятых мерах.