Газовая котельная обеспечит теплом Переяславку в этом году

На днях министр жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин побывал на стройплощадке модульной газовой котельной в поселке Переяславка района имени Лазо. Новый объект смонтирован уже на 90 % и будет введен в эксплуатацию до конца года. Он заменит устаревшую и неэффективную жидкотопливную котельную ЦРБ, которая сейчас обеспечивает теплом большую часть поселения. О ходе работ министру рассказали глава Переяславки и руководитель подрядной организации.

- Наша котельная ЦРБ проработала свыше 25 лет, большая часть оборудования изношена. Каждые два года проводим капитальный ремонт, но это не выход. Износ тепловых сетей превысил 60 %. Кроме того, котельная работает на дорогом дизельном топливе, а это напрямую отражается на тарифе на тепло. Строительство газовых котельных в нашем поселке позволит, действительно, решить эти проблемы, а также обеспечит надежное и качественное теплоснабжение. Кроме того, появится возможность для подключения новых потребителей, - рассказал глава Переяславки Сергей Кошкарев.

Как сообщил представитель подрядной организации, основное технологическое оборудование на котельной уже установлено: современные котлы и теплообменники – лучшее, что сегодня предлагают производители. Летом, после подключения котлов и монтажа дымовой трубы, приступят к пуско-наладке. Разрешение на это от газовой компании получено. Врезки к существующим сетям также сделаны, так что к следующему отопительному сезону котельную запустят в работу. Планируется, что она будет полностью автоматизирована и работать без участия персонала.

- Район имени Лазо достаточно газифицирован, правительство края выделило значительные средства на это. Уже построено более 40 км газовых сетей и 10 котельных, и эта работа продолжается. В Переяславке сейчас строятся сразу две такие котельные. Одна практически завершена, вторую смонтируют летом. Так что к концу следующего отопительного сезона можно будет закрыть старую котельную ЦРБ. При этом действующий тариф с 6,6 тысячи рулей за 1 Гкал снизится более чем на 2 тысячи. Сейчас жители платят по предельному тарифу, который ниже фактического, поэтому не увидят изменений, а вот юридические лица будут платить за тепло меньше. То есть бизнесу станет проще работать, а бюджет снизит свои расходы на отопление школ, больниц и других социальных учреждении, - отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Краевые власти рассчитывают, что переход на газовые котельные в Переяславке позволит экономить на топливе более 150 млн рублей ежегодно.

Напомним, строительство новых котельных, работающих на природном газе, стало возможным благодаря принятой в крае программе газоснабжения и газификации, реализуемой совместно с ПАО "Газпром". В рамках этой программы в муниципальном районе имени Лазо за счет ПАО "Газпром" были построены магистральные газопроводы. Это дало возможность краевых властям модернизировать высокозатратные источники тепловой энергии с переводом жидкотопливных котельных на более эффективный вид топлива – природный газ.