Дегтярев пообещал решить проблемы с интернетом и бензином в Аяно-Майском районе

Сегодня в Хабаровске состоялась встреча Михаила Дегтярева с Алексеем Ивлиевым. С главой Аяно-Майского района обсудили целый ряд вопросов, для решения которых требуется поддержка главы региона.

Так, например, в Аяно-Майском районе отсутствует сеть заправочных станций и население покупает бензин и дизельное топливо по завышенным ценам у мелких перекупщиков. К тому же объемов, которые завозятся, не хватает. Глава района обратился с просьбой оказать поддержку людям и завозить для частных нужд порядка 100 тонн ГСМ в рамках северного завоза. На что Михаил Дегтярев дал поручение комитету по ТЭК организовать завоз необходимых объемов на регулярной основе во время северного завоза.

Обсуждался вопрос и устранения цифрового неравенства. В Аяно-Майском районе крайне низкая скорость интернета, а, например, в селе Аим мобильная связь практически не доступна. Михаил Дегтярев дал поручение установить мини- базовую станцию мобильной связи и проработать возможность включения в профильную инвестпрограмму крупного оператора связи прокладку оптико-волоконной линии в северные территории Хабаровского края.

Кроме того, как сообщил глава района, требуется поддержка и Нельканскому потребительскому обществу. Оно обеспечивает хлебом два поселка Нелькан и Джигда. Вопрос о модернизации пекарни стоит сегодня там очень остро. И Алексей Ивлиев попросил содействия в получении кредитной линии от краевого фонда поддержки малого предпринимательства. Речь идет о сумме в 4 млн рублей. Поручение по этому вопросу дано Минэкономразвития.

Транспортная доступность также прошла красной линией в диалоге. Алексей Ивлиев уверен, что для населения всех северных территорий было бы большой помощью, если бы краевые власти увеличили количество поездок по льготным билетам. Сегодня по субсидируемым тарифам (а это 4, 5 тысячи рублей для взрослого населения и 3 тысячи рублей для детей, вместо 12 тысяч по обычным тарифам), люди могут лишь дважды слетать в Хабаровск и вернуться обратно. Михаил Дегтярев дал поручение краевому минтрансу рассмотреть возможность и увеличить количество перелетов по специальной цене до 6 в год.

Во время встречи врио губернатора Хабаровского края заявил, что будет внимательно следить за результатами референдума, который состоится 21 марта в Аяно-Майском районе. Люди имеют полное право высказать свою точку зрения в вопросе строительства газохимического комплекса. Михаил Дегтярев еще раз подтвердил свои слова прозвучавшие во время прямой линии, что именно люди должны решать быть или не быть этому предприятию в районе.



