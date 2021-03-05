Работа Хабаровского цирка начнется с выступления бурятских артистов

Краевой цирк впервые после снятия антиковидных ограничений примет зрителей. 6 марта на хабаровской арене государственный̆ цирк Республики Бурятия начинает гастроли с новой программой «4 стихии». Артисты покажут хабаровчанам этно-шоу с помощью технологий мультимедиа.

- В дальнейшем планируем насыщенную программу. Так, в апреле ожидаются гастроли Росгосцирка по программе «Цирк на воде». Выступления уже организованы во Владивостоке, - сообщила начальник отдела по работе со зрителем Хабаровского цирка Ирина Тумашова.

Она также добавила, что 5 марта в Хабаровском цирке запланировано благотворительное мероприятие. На генеральную репетицию программы будут приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов и школ-интернатов, ветераны войны, труда, боевых действий.

Напомним, что рад ограничений в работе цирка сохранены. Так, действуют временные правила посещения для зрителей, которые необходимо соблюдать. Заполняемость зала составляет не более 50%. В настоящее время идет подготовка и оснащение цирка по всем требованиям Роспотребнадзора.



