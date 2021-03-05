Койки для ковидных больных продолжают сокращать в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края продолжают сокращать коечный фонд по лечению больных коронавирусной инфекцией. Еще 111 мест в больницах возвращается в плановый режим оказания медицинской помощи. Сейчас койки под COVID-19 развернуты в 14 медицинских организациях края.

В шести учреждениях Хабаровского края коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократился на 5- 50 коек. Количество мест уменьшили в Советско-Гаванской ЦРБ Ванинской, Верхнебуреинской, Хабаровской противотуберкулезной больницы и краевой клинической больницы №2. Больше всего коек перевели в плановый режим работы в городской больнице №2 города Комсомольска-на-Амуре.

- Сотрудники дезинфекционной станции начинают обработку помещений и всех поверхностей специальными растворами. Далее возьмут смывы со всех поверхностей. Необходимо убедиться, что дезинфекционные мероприятия прошли должным образом и вируса SARS-COV-2 в стенах медорганизаций нет. В Хабаровском крае загруженность больниц составляет около 70%. Мы аккуратно возвращаемся в русло плановой работы. По рекомендациям федерального минздрава, наполненность коечного фонда должна оставаться с запасом до 15%, - отметил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 в настоящее время развернута 851 койка. Свободно - 244. На лечении находятся 2432 человека, в том числе 607 - стационарно, 1825 - амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49170 случаев Covid-19, 46446 человек выздоровели.



