Награды получили рекордсмены ГТО в Хабаровском крае

В преддверии празднования Международного женского дня министр физической культуры и спорта Дмитрий Чикунов наградил 18 девушек, выполнивших нормативы комплекса ГТО на серебряный и бронзовый знаки в четвёртом квартале 2020 года. Среди них школьницы, студентки, сотрудницы различных предприятий. Всего в четвертом квартале прошлого года нормативы ГТО в регионе выполнили более 6 тысяч человек.

- В рейтинге ГТО Хабаровский край лидирует на Дальнем Востоке. У нас самые спортивные жители и после снятия ограничений было заметно, как они активно начали возвращаться в спортивные сооружения. Наша задача – делать жизнь людей комфортней, удобней. Будем двигаться вперёд, проводить больше мероприятий, принимать нормативы ГТО у всех желающих, - отметил Дмитрий Чикунов.

Также в рамках мероприятия были вручены дипломы победителям акции "Рекорд ГТО". Виктория Бердникова выполнила испытание "Поднимание туловища из положения лежа на спине" 71 раз, при нормативе на золотой знак отличия 44 раза. Виктория Лапина при выполнении испытания "Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье" показала результат, превышающий необходимый для золотого знака более чем в два раза: 37 сантиметров, вместо 16 необходимых.

Анна Будкова стала дважды рекордсменкой при выполнении нормативов ГТО среди лиц с интеллектуальным нарушением. Она в два раза перевыполнила норматив на золотой знак отличия в испытании "Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу", выполнив 24 повтора, вместо 13 необходимых, также Анна стала рекордсменкой в испытании "Прыжок в длину с места" с результатом 190 сантиметров, что на 28 сантиметров больше результата необходимого для выполнения испытания на золотой знак отличия.

Добавим, что акция "Рекорд ГТО" стартовала в Хабаровском крае в этом году. Старт приурочен к 90-летию со дня образования комплекса. Указ о создании ГТО в нашей стране был подписан 11 марта 1931 года.

Участники акции соревнуются в выполнении определенных нормативов комплекса ГТО. По итогам каждого месяца показавшие наилучший результат среди всех участников Хабаровского края, награждаются ценными призами.



