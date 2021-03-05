Междугородные трассы закрыты для автобусов в Хабаровском крае

Спасатели подготовили несколько мобильных групп для оказания помощи автомобилистам.

«С целью оказания помощи автолюбителям сформированы и находятся в готовности 5 патрульно-маневренных групп из состава Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, Специализированной пожарно-спасательной части и Амурского спасательного центра МЧС России общей численностью 25 человек и 5 единиц техники. При необходимости они смогут оперативно выехать для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации. За минувшие сутки привлечение спасателей не потребовалось», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталий Дарчия.

Введены ограничения для пассажирских автобусов на автодорогах ФАД А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре (на всем протяжении 695 км), ФАД А-370 «Уссури» Хабаровск – Бикин (с 12 по 240 км). На трассах выставлено 4 поста ГИБДД.

В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе ограничено движение паромов на переправе Ванино – Холмск.

В оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведётся сбор и анализ поступающей информации, организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств. Для приведения дорожную инфраструктуру края до нормативных значений привлечено более 150 человек и свыше 130 единиц техники.

По данным Дальневосточного УГМС, 5 марта на большей территории края сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками от небольших до умеренных и усилением ветра местами до 15-20 м/с.