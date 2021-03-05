На уборку дорог от снега бросили дополнительную технику в Хабаровском крае

В разгар снежного циклона дорожная техника продолжает расчистку дорог регионального и межмуниципального значения. По сообщению министерства транспорта и дорожного хозяйства края сейчас на трассах работает 35 машин, в числе которых автогрейдеры, грейдозеры и экскаваторы. Также ряд спецмашин находится в режиме ожидания.

Выполняются работы по уборке снежных валов, распределению противогололедных материалов, установке предупреждающих знаков, устранению наледи и очистке дорожного полотна и обочин от уплотненного и рыхлого снега.

– По сравнению со вчерашним днем, на линию выпустили еще 5 единиц техники, в некоторых районах работы ведутся круглосуточно. В Ульчском и Ванинском районах продолжается ликвидации надели. Для обеспечения проезда по региональным автодорогам, в случае необходимости на очистку дорог выйдут дополнительные машины. На данный момент закрыто движение для пассажирского транспорта на трасах г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре – с. Лидога – рп. Ванино и г. Хабаровск – г. Бикин. Просим водителей соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах, – отметили в министерстве.

По сообщению синоптиков, снег идет в Бикинском, Вяземском, Нанайском, Ульчском и Хабаровском и районе им. Лазо. Температура воздуха составляет -1-14 С.

Также ограничено движение паромов на переправе Ванино – Холмск. Сообщений о возникновении внештатных ситуаций, опасных происшествий в Дежурно-диспетчерскую службы Правительства края не поступало.



