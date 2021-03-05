Жертвы иеромонаха Спиридона из ЕАО — 53 подростка

Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области, которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчиков, отправлено в суд, сообщает РИА Новости.

О завершении расследования дела источник в силовых структурах сообщил агентству в конце декабря.

«Уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд. Прокуратура обвинение поддержала», — рассказал он.

По словам собеседника агентства в Следкоме, в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

После задержания у священника прошел обыск, силовики изъяли коллекцию предметов далеко не духовного предназначения. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник — 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вёл с 2007 года. Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.