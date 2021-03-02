В районы Хабаровского края отправляются VIP-десанты

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил перестроить работу управленческого аппарата. Теперь заседания регионального правительства станут выездными. VIP-десанты будут устраивать совещания в районах, стараясь на месте разобраться в обустройстве территорий

В движении

Первое «удаленное» от Хабаровска расширенное заседание правительства Хабаровского края проведено в центре района им. Лазо - рабочем поселке Переяславка.

- Это новая традиция. Будем собираться в районах края, общаться, обмениваться опытом. Главы муниципалитетов получают возможность перенять друг у друга лучшее в работе. Конечная цель у нас всех одна: чтобы люди жили лучше, - отметил врио губернатора.

В рамках выездного заседания рассматривались два основных вопроса – социально-экономические итоги 2020 года и исполнение краевого бюджета.

- Особое внимание прошу уделить стройкам. В 2021 году предусмотрено строительство 94 объектов, из которых 30 - для муниципальных нужд. К вводу запланирован 41 объект, в том числе 6 детских садов. Обращаю особое внимание на «долги» 2020 года. Не были введены в эксплуатацию: школа в Найхине, теннисные корты в Троицком, пристройка к зданию школы в Бриакане, физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском, водозабор в Многовершинном. «Долги» надо отдавать! – сказал, обращаясь к участникам расширенного заседания правительства, Михаил Дегтярев.

Выступая с докладом по первому вопросу, заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр экономического развития Виктор Калашников сообщил, что индекс промышленного производства в прошлом году на 2% превысил среднероссийский показатель – 99,1% в сравнении с 2019 годом (Россия – 97,1%, ДФО - 95%). Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на социально-экономическую сферу региона, но это влияние не носит характера системного кризиса.

Выше среднероссийских показателей – итоги работы в сельском хозяйстве (104,6% - Хабаровский край, 101,5% - Россия), грузооборот транспорта (104,5% - Хабаровский край, 95,1% - Россия), инвестиции в основной капитал (124% - Хабаровский край, 95,5% - Россия), оборот розничной торговли (99,3% - Хабаровский край, 95,9% - Россия). Падение зафиксировано в обороте общественного питания (77,1% - Хабаровский край, 79,3% - Россия).

- Ключевыми задачами на 2021 год являются восстановление экономического роста, внимание к пострадавшим от воздействия пандемии нового коронавируса отраслям, восстановление занятости и доходов населения, перезапуск институтов поддержки бизнеса и инвестиций. Также для нас первоочередное значение имеет достижение национальных целей развития в рамках программы развития Дальнего Востока и национальных проектов, - подчеркнул Виктор Калашников.

Министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин отметил, что 2020 год был сложным в целом как для экономики, так и для бюджета региона. Тем не менее доходы консолидированного бюджета края составили 150,8 млрд рублей – на 14% больше, чем в 2019 году.

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию и принятые в связи с этим на всех уровнях власти меры по поддержке бизнеса (предоставление льгот, отсрочек и рассрочек по платежам в бюджет), удалось сохранить доходный потенциал региона. К уровню 2019 года собственные доходы края снизились незначительно, на 0,2%, или 207 млн рублей, и составили 101,6 млрд рублей, - уточнил Валентин Костюшин. - Расходы составили 154,9 млрд рублей с ростом к 2019 году на 13%.

По приведенной им информации, в прошлом году в сравнении с 2019 годом бюджет края получил на 17,7 млрд рублей (57%) больше средств федерального бюджета. Их общий объем - 48,9 млрд рублей, в т. ч. 10 млрд рублей – на реализацию национальных проектов, 8,4 млрд рублей – на мероприятия, проводимые в целях предупреждения распространения и ликвидации коронавирусной инфекции.

Дефицит бюджета края составил 4,1 млрд рублей – в 3,2 раза ниже утвержденного законом края и решениями о бюджете муниципальных образований.

В связи с необходимостью выполнения всех первоочередных и социально значимых обязательств края при формировании бюджета на 2020 год объем государственного долга края планировался в сумме 62,5 млрд рублей. Однако усилиями врио губернатора и правительства края удалось добиться того, что на 1 января 2021 года госдолг составил 54,8 млрд рублей (на 7,7 млрд рублей меньше). Объем коммерческих заимствований за 2020 год сократился с 42,4 млрд рублей до 39,7 млрд рублей, объем бюджетных кредитов увеличился с 9,4 млрд рублей до 15,0 млрд рублей. Это позволило сократить расходы на обслуживание государственного долга на миллиард рублей.

В рамках нового формата выездных заседаний правительства было положено начало еще одной полезной для муниципалитетов традиции – приезжать в гости с подарками принимающей стороне. В этот раз глава Комсомольского района Александр Коломыцев, возглавляющий Совет глав муниципальных образований, презентовал своему коллеге из района им. Лазо Павлу Сторожуку проектно-сметную документацию для строительства здания административно-культурного центра.

Говоря о близости к земле и к людям, надо вспомнить, что любителем поездок по районам был Алексей Черный, руководивший краем в советское время. К его столетию краевой архив сделал виртуальную выставку. С 1962 по 1988 год по инициативе Черного и под его личным контролем в крае построили и ввели в эксплуатацию 60 новых предприятий и цехов, была открыта морская железнодорожная переправа Ванино – Холмск, начато строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, осуществлялась прокладка теплотрасс и линий электропередачи (ЛЭП-220, ЛЭП-500).

От исторических свершений - к делам текущим

Платформу обратной связи с населением внедряют в Хабаровском крае. Жалуйтесь удалённо и на здоровье.

Хабаровский край принимает участие в эксперименте по приему сообщений граждан через «Госуслуги». Платформа обратной связи (ПОС) разработана Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и позволяет направлять сообщения по широкому спектру вопросов. Обращения принимаются через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение "Госуслуги. Жалобы", а также виджеты на сайтах органов власти и местного самоуправления.

- Электронный формат общения с органами власти удобен для людей. С помощью цифрового сервиса каждый человек, имеющий регистрацию на портале «Госуслуги», может направить свое сообщение напрямую в выбранное ведомство и оперативно получить ответ. Статус и результаты рассмотрения сообщения будут отображаться в личном кабинете. Работа по созданию платформы проводилась в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

Сообщения и вопросы, поступающие через ПОС, не попадают под действие закона по работе с обращениями граждан, что позволяет ускорить срок их рассмотрения. Это займет от 10 до 30 дней, в зависимости от категории. В перспективе через платформу обратной связи жители региона смогут участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Также появится возможность оценить ответ или результат решения проблемы по пятибалльной шкале. На основании оценок от пользователей будет формироваться рейтинг регионов.

К платформе обратной связи планируется подключить органы исполнительной власти и местного самоуправления края, учреждения здравоохранения и образования, а также иные организации, осуществляющие публично значимые функции. Виджеты ПОС уже размещены на официальных сайтах ряда ведомств.

И еще о здоровой «удаленке».

Старт первому автопоезду "Здоровье" дали в Хабаровске

- Когда я общаюсь с людьми в районах края, практически всегда первое, на что жалуются, – сложности с комплексным медицинским обследованием. В этом жители даже самых малонаселенных поселков хотят – и они абсолютно правы – иметь равные возможности с горожанами. Мы работаем над тем, чтобы постепенно улучшать качество жизни в Хабаровском крае, и такой проект – один из шагов на большом пути, - подчеркнул Михаил Дегтярев на церемонии отправки автопоезда.

В составе автопоезда - передвижная флюорографическая установка, маммограф, диагностический комплекс (все на базе трех автомобилей КАМАЗ) и стоматологический комплекс на базе автобуса ПАЗ. Медицинская бригада - врач общей практики, педиатр, врач акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, рентген-лаборант, медсестры.

- В течение месяца автопоезд «Здоровье» будет работать в районе имени Лазо. За это время мы с администрациями муниципалитетов согласуем график дальнейших перемещений до конца года. В планах – тиражировать этот опыт, чтобы запустить в перспективе и второй, и третий такой автопоезд, - уточнил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Врачебная бригада сформирована из специалистов больницы района им. Лазо и краевого диагностического центра «Вивея». Медработники отбирались на добровольных началах.

- Пациентов мысленно разделяем на три группы: практически здоровые, те, у кого выявляются заболевания и сразу назначается лечение, и третья группа – с более серьезными патологиями. Эти люди получают направление, например, в Хабаровск для оперативного лечения, - рассказала главный врач КГБУЗ КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева.

Справка

В районе им. Лазо комплексно обследоваться смогут жители девятнадцати населенных пунктов, в каждом из которых живут от 9 до 1654 человек: п. Сита, п. Змейка, п. 34 километр, п. Шаповаловка, п. Обор, п. 52 километр, п. Долми, п. Южный, п. Катен, п. Солонцовый, с. Святогорье, с. Каменец-Подольск, п. при станции Кругликово, с. Кругликово, с. Владимировка, с. Зоевка, с. Черняево, с. Невельское, с. Киинск. Лишь в шести из перечисленных сел и поселков есть фельдшеры. В среднем на приеме у специалистов автопоезда, учитывая ограничения по загрузке аппаратуры, смогут побывать около 300 человек в день. Желающие будут провакцинированы для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Контакт с Федерацией

Все уже, наверное, заметили, что врио практически не бывает в своем кабинете. На днях вот подчиненных заставил путешествовать с пользой для региона, выше об этом было.

Сам же - и в региональных, и в дальних, федеральных, поездках.

Михаил Дегтярев провел в Москве рабочую встречу с Игорем Сечиным.

Врио губернатора Хабаровского края встретился в Москве с главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть». На ней обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и топливного обеспечения Хабаровского края. Был отмечен значительный вклад «Роснефти» в социально-экономическое развитие региона.

- Правительство Хабаровского края выстраивает конструктивные и долгосрочные отношения с "Роснефтью". Компания реализует большую инвестиционную программу в нашем регионе, регулярно проводит день поставщика для местных компаний. Качество выпускаемых на Комсомольском НПЗ продуктов и качество обслуживания населения на АЗС «Роснефть», уровень заработной платы и социальные гарантии заслуживают уважения, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Компания - один из крупнейших налогоплательщиков, работодателей и инвесторов региона. На территории края работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть «РН-Востокнефтепродукт».

- Мы работаем абсолютно прозрачно, задействуем биржевой механизм ценообразования. Все участники рынка имеют возможность свободно приобретать моторное топливо компании на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В январе и феврале 2021 года Комсомольский НПЗ в 4 раза превысил норматив по поставкам бензина на биржу, - отметил Игорь Сечин.

На долю Комсомольского НПЗ приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. «Роснефть» реализует масштабную программу модернизации завода. При этом Комсомольский НПЗ выпускает моторное топливо высшего экологического класса – «Евро 5», а также высокоэкологичное судовое топливо.

В компании сообщают о запланированной реконструкции и модернизации действующей сети АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности заправочных станций. Данная инициатива будет способствовать развитию розничного бизнеса компании и повышению конкуренции на рынке топливообеспечения региона.

А с вице-премьером Дмитрием Чернышенко врио губернатора Дегтярев обсудил предложения Хабаровского края в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который должен быть готов весной 2021 года, определят несколько туристическо-рекреационных кластеров. Ими станут Дальний Восток, Золотое кольцо, Крым и другие. Как рассказал Михаил Дегтярев, Хабаровский край может войти туда со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом «Амур – дорога тысячелетий», который включает три туристских кластера «Амур – Хабаровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск – Солнечный».

В результате реализации нацпроекта предполагается, что к 2030 году значительно увеличится турпоток внутри страны и вырастет количество рабочих мест в сфере туризма Хабаровского края.

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в регионе. Вице-премьер отметил успехи хабаровской команды «СКА-Нефтяник», лидера российского и мирового хоккея с мячом, пожелал успехов организаторам и участникам первенства России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Хабаровске с 11 по 13 марта. В очередной раз край примет сильнейших спортсменов страны.

Стимулы доступной среды

Более 1300 жителей северных районов края воспользовались программой льготных перелётов с начала года.

Жители северных районов края активно пользуются краевой программой льготных перелётов. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, за два неполных месяца 2021 года реализовано 1774 субсидированных билета, перевезено 1343 пассажира, в том числе 100 детей.

- Договоры на продажу билетов по льготным ценам для жителей северных районов заключены с КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Билеты без дополнительных сборов можно приобрести в кассах указанных авиакомпаний. В первом полугодии текущего года на реализацию краевой программы из бюджета региона выделено 81,1 млн рублей, – пояснили в министерстве.

Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко. Для этого необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района – участника программы. При этом тарифы по перевозкам сохранены на уровне 2020 года: 4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет - 3000 рублей. За год жители отдаленных территорий могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза.

В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. На реализацию программы из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей.

40 муниципальных образований края планируют получить государственные средства на поддержку инициатив жителей.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края завершился прием документов от муниципальных образований для участия в программе благоустройства сельских территорий. Ранее средства на эти цели выделялись по линии краевой программы поддержки местных инициатив. Однако в целях привлечения федерального финансирования наименование документа изменилось. С 2021 года средства на реализацию социально значимых проектов инициативных граждан выделяются в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году на конкурс поступило 40 заявок от поселений девяти муниципальных районов края. На реализацию проектов выделено 55,6 млн.

- Краевую поддержку получат проекты, прошедшие конкурсный отбор. Среди главных условий получения субсидии - социальная значимость предлагаемой идеи. В большинстве случаев речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, строительстве и ремонте спортивных и детских площадок, установлении опор освещения и другом, - отмечает заместитель министра – начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации министерства Андрей Романченко.

Ну и о самом главном - о детях

Подарочные наборы для новорожденных будут вручать при выписке в родильных домах края.

В этом году в родильных домах края при выписке новорожденным начнут вручать подарочные наборы. Акция будет реализована в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Десятилетием детства, а также по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. До 28 февраля на сайте "Голос27" жители края могут оставить свои пожелания о перечне предметов для подарочного комплекта.

- В состав комплекта могут войти предметы, необходимые для ухода за младенцем с первого дня жизни: подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки, посуда для кормления и другое. Рейтинговое голосование началось 18 февраля и завершится 28 февраля 2021 г. Подарочный комплект сформируют с учетом мнения жителей по итогам голосования, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Подарки для новорожденных начнут вручать при выписке уже в этом году. Акция стартует после того, как будет утвержден соответствующий нормативно-правовой акт. Проголосовать за предметы, которые войдут в подарочный комплект, можно на сайте "Голос27".

Евгений Постышев