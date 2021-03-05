Михаил Дегтярев поздравил ветерана ВОВ Надежду Серба с 8 марта

Ветерана Великой Отечественной войны Надежду Серба сегодня поздравил с Международным женским днем врио губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев преподнес в подарок хабаровчанке чайный сервиз и цветы. Также по поручению Президента России Владимира Путина он передал ветерану памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и удостоверение к ней.

Надежда Филипповна через несколько дней отметит 90-летний юбилей. Она – коренная дальневосточница, родилась в Ульчском районе. Кроме нее в семье было семеро братьев и сестер. С июля 1944 года по май 1945 года работала в рыболовецком колхозе имени Кантера (позднее – колхоз «40 лет Октября»). Вместе с супругом воспитала четверых детей. Сейчас труженик тыла живет с дочерью, внучкой и правнуком в Хабаровске.