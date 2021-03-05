Дорова! В Хабаровске прошел фестиваль «Родной язык – душа народа»

Собираясь на мероприятие, готовился. Так, «здравствуйте» по-нанайски – бочигоапу, по-удэгейски – багдифи, по-нивхски – касказиве, по-ульчски – сородэ. Так же здороваются и орочи? Эвенам и эвенкам при встрече нужно сказать: «Дорова!» Хотя бы так. Главное, не запутаться. В Хабаровском крае живут представители 145 народов. По-хорошему, хотя бы здороваться уметь на этих языках.

В этом году фестиваль проходил в Музыкальном театре. По традиции 21-й праздник, который организует Дальневосточная государственная научная библиотека, активно поддержала Ассамблея народов Хабаровского края. Было по-хорошему шумно, все-таки мероприятие!

- Хабаровский край является одним из самых многонациональных регионов России, а также третьим по числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для восьми народов наш край – историческая родина. Сохранение и развитие родных языков – приоритет работы правительства края, - сказал на открытии фестиваля Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Потом, после концертной программы, подготовленной артистами Музыкального театра, на вопрос «Зачем сохранять языки?» министр ответил:

- Это наша история, наши традиции, наша культура. Мы обязаны их сохранять.

- На каких языках разговариваете?

- На трех - русском, английском и одном из мордовских языков. У меня есть мокшанские корни. На этом языке бабушка хорошо говорит. Если вернуться к проблеме сохранения языков, нужно, чтобы не только наши бабушки знали, но и наши дети.

Не может жить язык только на школьных занятиях в отрыве от жизни. Вот и на фестивале в театральных холлах проходили мастер-классы по национальным видам рукоделия, языковые викторины для юных хабаровчан, выставки живописных работ Ольги Бельды, графики Елены Киле и книжная «Сокровища родного языка». Дети водили хороводы, их развлекали народными потешками и играми.

Многие ребята в первый раз увидели нанайскую деревянную игрушку. Ею не просто можно играться, а еще и сделать самим. Изготавливать поделки из ивовых ветвей учил юных хабаровчан Андрей Киле, руководитель студии деревообработки при детском центре «Народные ремесла».

- Дети, которые занимаются в студии, делают деревянные цепочки (по амурской традиции такие изделия не клеёные, а вырезанные их цельного куска дерева. – Авт.). А в основном дети делают игрушки, деревянные сувениры.

Родом он из села Дада Нанайского района. Преподает детям он уже более 20 лет.

Для амурских народов орнамент служит не просто для красоты, в нем скрыт глубинный смысл. Каждый завиток – что иероглиф.

- У моего рода есть свой орнамент, даже есть герб с оленем. Это наше тотемное животное. У всех нанайских родов есть свои гербы с тотемными животными. У рода Бельды, например, медведь.

- То, что делают дети, это все-таки сэвэны или просто деревянные игрушки?

- Это игрушка, потому что нет глаз. А если делаешь с глазами, то это уже сэвэн для взрослых. Детям сэвэнами нельзя играть.

Стоит отметить, что славянские куклы – что мотанки, что из джута или ниток – тоже делали безглазыми.

Кто-то учился каллиграфии. Это в наше компьютерное время может быть и не особо актуальный, зато полезный навык. Красивое чистописание – редкость сегодня. Кто-то учился шить тюбетейку, а кто-то и дегустировал мацу – еврейскую бездрожжевую лепешку. Народу много, а мацы мало. Мгновение, и у Дмитрия Проталинского только крошки на блюде в мини-музее, посвященном культуре и истории еврейского народа. Там были различные символы различных праздников.

- Еврей?

- Да.

- По маме?

- Нет.

- Значит, не еврей.

- Нет, значит, еврей, - Дмитрий был и улыбчив, и настойчив. – Все зависит от того, кем себя воспринимаешь.

- На родном языке кто-нибудь говорит дома?

- Нет, в семье ивритоговорящий я один.

- Что значит быть евреем?

- Мне кажется, быть евреем в Хабаровске – это участвовать в мероприятиях, проводимых синагогой. У еврейской общины должно быть место в душе, в судьбе, в жизни. Очень важно находиться постоянно среди своих.

- Что своему будущему ребенку скажете?

- Учи иврит смолоду.

Проблему сохранения языка предков в Хабаровске таджики решали благодаря школе, организованной за счет краевого гранта. Грант закончился, но учителя на добровольной основе продолжают консультировать детей и взрослых. Кстати, учили не только юных хабаровчан таджикскому языку, но и детей мигрантов русскому, чтобы быстрее помочь им адаптироваться к новой культурной среде.

- В школе обучалось около двухсот человек, - рассказала Махтоб Гафурова, руководитель хабаровской краевой общественной организации «Таджики Дальнего Востока». - Некоторые дети, приехавшие из Таджикистана, слова не знали по-русски. К концу проекта они уже свободно общались, разговаривали. Мы снова принимаем участие в конкурсе краевых грантов. Я мечтаю, чтобы мы снова выиграли, чтобы школа работала не полгода, а чуть дольше.

Махтоб посетовала, что сложно было в период изоляции в прошлом году. Но и школа состоялась, да и людей не оставили один на один с бедой.

- Всячески помогали. И наборами продуктов, и медикаментами. Наши земляки спонсировали, мы, как общественная организация, не оставили без помощи малоимущих, многодетных, стариков.

А в это время пели песни на нанайском и цыганском языках, танцевали фантастически красивые нивхский и корейский танцы, читали стихи на эвенском и киргизском. Кстати, стихотворение о родном языке, прочитанное на фестивале, было взято из книги, которая увидела свет благодаря почетному консулу Киргизии в Хабаровске Кадырбеку Мырзабаеву.

Закончился фестиваль загадками представительниц общества украинской культуры Хабаровского края «Зелёный клин». Русские загадки угадывали, так в этом ничего особенного. Наши люди смекалисты и на ум остры. Но вот когда пошли загадки на украинском языке, еще большая активность пошла. Так неспроста: поскреби хорошенько иного дальневосточника, в обязательном порядке украинца найдешь.

И когда в шумовой украинский оркестр ринулись русские, нанайцы, таджики, киргизы, ничего особенного! Все любят погулять на празднике, от всей души пошуметь. Тем более что праздник получился. Да и живем мы, представители 145 народов, в едином темпе, в едином ритме. Для всех нас сегодня эти берега Амура – Родина.

Что касается разученных приветствий на разных языках, применить знания не получилось. Не догадался блеснуть талантом. Надеюсь, что фестиваль не последний, значит, еще будет возможность.

Юрий Вязанкин

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К слову, о поиске того, чем можно гордиться в Хабаровском крае. Пожалуйста, Дальневосточная государственная научная библиотека.

По словам Татьяны Якубы, директора Дальневосточной государственной научной библиотеки, в фонде десятки миллионов изданий.

- Помимо этого мы подписаны на электронные библиотеки и сами создаем их. Это фонд гораздо больше печатных изданий, хранящихся в ДГНБ. Печатных книг и изданий у нас более четырех миллионов. Шести библиотекам Российской Федерации, в том числе нашей, доверили формировать информационное ядро и хранить печатное наследие мирового сообщества. У нас 125 тысяч книг на языках, населяющих нашу Землю, в том числе на 67 языках Российской Федерации.

В научной библиотеке 78 тысяч читателей, мы миллион книг в год выдаем. Знают в Москве, знают в Санкт-Петербурге, знают в Белоруссии – знают везде, что есть на Дальнем Востоке «научка». Запросы поступают со всей России, из стран ближнего зарубежья. 40% посетителей нашего сайта – граждане Китая, Америки, Сингапура. Книги запрашивают и корейцы, и японцы.