В поселке Корфовском открыли модельную библиотеку

Это место даже библиотекой назвать нельзя. По существу – это центр образования и место для общения читателей всех возрастов. В фондах обновленной библиотеки свыше 16 тысяч книг.

Не просто так было получить нынешний статус. «Модельная библиотека – это ряд стандартов и регламентов, которые необходимо выполнить. В ней применены все современные тренды – это дизайн, оформление, подача книг, проведение мероприятий, современная техническая база», - объявил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Первоначально требовалось создать соответствующую обстановку. На реконструкцию, точнее, капитальный ремонт из муниципального бюджета поселения ушло более 3 миллионов рублей: на новые стены, пластиковые окна, напольное покрытие, солидный интернет-канал и иные потребности. Не все было гладко, не зря на открытии в речи главы администрации поселения Элеоноры Аврамец проскакивали словечки «афера» и «авантюра».

На месте длиннющего и в общем-то бесполезного коридора сейчас – стеллажи с книгами, перемежающиеся стильными столиками на двоих. Уютные мягкие приоконные скамейки с индивидуальным точечным освещением позволяют читать книгу или листать периодику с видом на природу.

На средства, выделенные Российской государственной библиотекой, в библиотеке поселка Корфовский созданы комфортные функциональные зоны для интеллектуального досуга и общения. На эти же суммы оснащены пространства для проведения значимо массовых мероприятий и модных ныне «совместных работ», творческая мастерская с современным мультимедийным и игровым оборудованием. Отдельного внимания заслуживают зона для самостоятельной работы пользователей в Интернете, мобильный доступ к электронным ресурсам.

Но самое главное – это книги. В прыжке попытался снять одну такую с верхней полки: захотелось установить год выпуска достаточно потрепанного томика. «И не надо мучиться, достаточно взять лестницу-стремянку», - пришли на помощь работники библиотеки. Почти угадал, книга выпуска начала 70-х годов прошлого века. В Корфовской библиотеке, по словам специалистов, это не самое старое издание, есть тома с более длинной биографией.

Верю! В прошлый раз, лет пять назад, поражался обилию детской литературы выпуска 50–70-х годов. Правда, тогда это был не современный центр дополнительного образования, а совершенно стандартное помещение – с читальным залом и массой старых стеллажей с книгами и периодикой.

«Прошла замена фондов, большая часть детской литературы ввиду не совсем приглядного вида была списана не так давно», - поясняют библиотекари. Для малышей в детском зале библиотеки появились зона для индивидуальной работы и игровое пространство. Большое внимание уделяется постоянной подготовке и переподготовке сотрудников.

«Библиотека – это то место, где нужно бесконечно самосовершенствоваться и обновляться. Глупый библиотекарь никому не нужен, не прогрессивный - никому не интересен», - заявила генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба.

И это не первый и не последний удачный пример движения подлинного знания в широкие массы – в библиотеке записано свыше полутора тысяч читателей. Для более чем 5800 человек, что проживают в Корфовском, это солидная цифра. В 2019 году по нацпроекту «Культура» было открыто три модельных библиотеки: в поселениях Березовый Солнечного района, Чегдомын и Черная Речка под Хабаровском. В 2020 году будут открыто еще две - одна в Мухене и одна в Троицком. «Есть идеи и на 2022 год», - сообщил Юрий Ермошкин.

Андрей Дунаевский

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Сегодня в крае 307 библиотек. Из них 30% соответствуют модельному стандарту