Хабаровчанину от ограбивших его приятелей досталось 200 рублей

Житель краевого центра отдыхал в одном из ночных клубов Центрального района. В увеселительном заведении он познакомился с двумя мужчинами. Завязалась приятельская беседа и вот дуэт уже предложил подвезти новообразованного кандидата в друзья до дома. Тот согласился.

До пункта назначения, однако, троица не добралась. Автомобиль свернул в темный двор в микрорайоне «Большой аэродром». Там один из подельников достал нож и потребовал отдать все ценные вещи. Добычей грабителей стал смартфон и золотой перстень. Добро «потянуло» на 34 тысячи рублей.

После этого преступники вывезли хабаровчанина за пределы города, где и высадили на безлюдной трассе. Правда, дали ему 200 рублей, чтобы такси поймал. Ограбленный, протрезвевший и злой горожанин около сорока минут шел по морозу не имея ориентиров, пока не встретил людей, у которых попросил помощи.

Спустя некоторое время налетчиков задержали. Во время досмотра у одного из них нашли нож. К тому времени подельники успели сдать смартфон в «комиссионку», а перстень – в ломбард. Телефон удалось вернуть жертве, а ювелирное изделие пока ищут.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Преступников посадили в СИЗО. Им грозит до 10 лет лишения свободы.