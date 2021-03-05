В Хабаровском крае 80% первичного звена здравоохранения не соответствует нормативам

Это касается и центральных районных больниц, и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с амбулаториями, и детских поликлиник.

«Система здравоохранения края имеет как очевидные плюсы, так и серьезные минусы», - объявил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Но региональное правительство приготовило ряд мер по исправлению ситуации. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году» на финансирование инфраструктуры «низовой медицины» выделено немногим более 8 миллиардов рублей консолидированного - федерального и регионального бюджетов. Из этой суммы свыше 680 миллионов пойдут на обеспечение отрасли обученными кадрами.

Эти и другие цифры по минздраву дал на пресс-конференции Евгений Никонов. Речь идет не только о строительстве и модернизации стационарных объектов - на 2021 год намечено строительство 5 ФАП и одной амбулатории общей стоимостью 212,5 миллиона рублей. Намечено проектирование 17 объектов здравоохранения – на это выделено без малого 47 миллионов рублей. Также будет произведена закупка специализированной аппаратуры, в частности 168 единиц «тяжелого оборудования», как то: рентген-аппараты, УЗИ, компьютерные томографы, маммографы. Не забыли в правительстве и об автомобильной технике – медицинские учреждения планируется оснастить 123 машинами на сумму примерно 123 миллиона рублей. Из них собираются заменить 104 автомобиля со сроком эксплуатации более 5 лет.

За большими делами правительство не забывает о бедах конкретных людей. После общения Евгения Никонова с Татьяной Матвеевой, что страдает редким (в России в среднем частота болезни 1 на 10000 новорождённых) наследственным генетическим заболеванием – муковисцидозом, было решено выделить немногим более 25 миллионов рублей на годовой курс лечения. «Деньги для больницы в Князе-Волконском доведены», - разъяснил ситуацию Евгений Никонов.

Вот уже неделю по районам Хабаровского края курсирует автопоезд в составе четырех специализированных автомобилей. «На этом останавливаться не будем. Сейчас с руководством Дальневосточной железной дороги прорабатывается вопрос о пуске железнодорожного поезда с соответствующим оборудованием и медицинскими бригадами. Тут есть определенные сложности с подвижным составом. В навигацию запустим пароход здоровья», - поделился задумками на 2021 год зампред правительства региона по социальным вопросам. Планы – это хорошо.

Пять лет назад комитет по социальной защите населения и здравоохранения Законодательной думы Хабаровского края провел ревизию медицинских учреждений низового звена в крае. Отчет читается почище триллера – большая часть учреждений либо нуждается в текущем или, пуще того, в капитальном ремонте, или не соответствует санитарным нормам и правилам. К этому добавляется нехватка медицинского персонала и не очень-то приятные условия проживания в глубинке. Более всего в этом списке на 20 листов меня уязвил ФАП в селе Кругликово (р-н им.Лазо) - деревянный дом с печным отоплением 1938 года постройки, все остальные удобства отсутствуют. Капитально отремонтировали в 2011 году и вскоре быстренько закрыли «на лопату». И это не исключение. Согласно «хотелкам и предложениям» минздрава с 2016 по 2020 годы планировалось модернизировать/возвести 96 ФАПов и 22 амбулатории. Жаль, что тогда многого не осилили и не все смогли.

«Можно пойти простым путем и все закрыть, но это неправильно. Отрасль годами была недофинансирована по многим направлениям. Когда системно разрушалось не один десяток лет, требовать, чтобы все исправили за год-два, тоже можно. Но тогда инвестирование должно составлять не 8 миллиардов, а десятки и десятки миллиардов. Но таких финансовых возможностей нет, поэтому мы займемся постепенной работой», - резюмировал Евгений Никонов.

Андрей Дунаевский

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