Михаил Дегтярев поддержал аяно-майцев, выступающих против строительства завода

В эфире телеканала «Губерния» Михаил Дегтярев публично высказался в поддержку жителей Аяно-Майского района, протестующих против строительства китайским инвестором крупнейшего в мире завода по производству метанола на территории Хабаровского края.

Глава региона дал понять, что мнение общественности всегда для него в приоритете. Если аяно-майцы не хотят, чтобы рядом с их домами функционировало вредное предприятие, то экономическая выгода для бюджета отойдет на второй план. Окончательно свое мнение северяне могут высказать 21 марта на референдуме.

«Люди имеют полное право высказать свою точку зрения в вопросе строительства газохимического комплекса» - обозначил свою позицию Михаил Дегтярев.