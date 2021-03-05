Запрет на выезд за границу дисциплинирует хабаровских должников

Если у вас есть долги по алиментам, кредитам, налогам, коммуналке — за границу вас уже не выпустят до полного погашения задолженности. Об этом и многом другом нам рассказал руководитель Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко.

Сколько жители Хабаровского края и Еврейской автономной области задолжали в 2020 году? Каких долгов у граждан больше?

Всего в 2020 году в отношении хабаровчан и жителей ЕАО на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств. И их количество продолжает расти. Большая часть исполнительных производств 2020 года – по постановлениям уполномоченных органов о взыскании административных штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

Ограничение на выезд за рубеж — одна из самых эффективных мер принуждения к погашению долгов. В прошлом году из-за пандемии и закрытых границ она была не актуальна. Судебные приставы реже прибегали к этой мере и переориентировались на другие меры понуждения или никаких изменений из-за пандемии не было?

Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации так и осталось достаточно действенным способом понуждения должников к исполнению требований исполнительных документов, никаких изменений с применением указанной меры не возникало.

Сколько граждан не смогли вылететь за границу в 2020 году из-за долгов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области? Как быстро должники оплачивают задолженность? Может, есть показательный случай? (самый «реактивный» должник)

В 2020 году 191,4 тысячи жителям Хабаровского края и Еврейской автономной области был установлен запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Погашение должником задолженности зависит от множества факторов.

Имеются случаи, когда должник после уведомления об официальном долге не желал оплачивать имеющуюся задолженность. Однако после применения к нему указанных мер незамедлительно оплачивал долг.

Так, к примеру, житель г. Хабаровска только после вынесения судебным приставом-исполнителем официального постановления оплатил задолженность по алиментам в размере около 750 000 рублей для того, чтобы отдохнуть за пределами Российской Федерации.

Общая сумма, взысканная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области за 2020 год с помощью такой меры, как ограничение на выезд за рубеж, составила более 732 млн. рублей, в том числе в счет погашения задолженности по алиментам – более 9,3 млн. рублей.