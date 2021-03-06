Центр компетенций создали в Хабаровском крае для реализации нацпроекта

Для успешной реализации национального проекта «Производительность труда» в Хабаровском крае приступили к формированию команды Регионального центра компетенций. Работа ведется по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Как рассказали в министерстве экономического развития края, создание РЦК позволит обеспечить регион собственной компетентной институциональной инфраструктурой по оказанию адресной поддержки предприятиям–участникам нацпроекта.

- РЦК – один из ключевых механизмов в "машине" под названием "Национальный проект "Производительность труда". С помощью специалистов, которые передадут свои знания и навыки, помогут внедрить на предприятии инструменты бережливого производства, будет обеспечиваться рост производительности труда, – отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

В состав команды РЦК войдут три руководителя проектов по оптимизации потоков, тренер РЦК и эксперт по цифровизации. Отбор на вакантные места в РЦК пройдет в несколько этапов. С более подробной информацией о требованиях к кандидатам, пакету документов для участия в отборе, процедуре отбора можно ознакомиться на официальном сайте министерства.



