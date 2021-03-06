Команда звезд кино выйдет на лед вместе с ХК «Амур» в Хабаровске

На выходных разыграют награды чемпионатов и первенств края по акробатике, велосипедному, автомобильному и бильярдному спорту. Кроме того, в преддверии Международного женского дня в "Платинум Арене" пройдёт традиционное закрытие хоккейного сезона, в котором примут участие игроки хоккейного клуба «Амур», ветераны хабаровского хоккея, а также звёзды российского кино и театра из команды «КомАр».

В составе команды звёзд на хабаровский лёд выйдут актёры театра и кино Александр Носик, Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Сергей Комаров и другие. Для всех желающих будут организованы шоу-программа, конкурсы, фотозоны и розыгрыши призов. После матча состоится автограф-сессия с участниками матча и игроками хоккейной команды "Амур". Начало мероприятия 6 марта в 17:00.

В 19 часов в арене "Ерофей" хоккеисты "СКА-Нефтяника" проведут четвертьфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Соперником хабаровчан будет "Строитель" из Сыктывкара. В выездной встрече армейцы уже обыграли оппонента. Для выхода в следующую стадию чемпионата страны хабаровчанам необходимо одержать ещё одну победу.

В универсальном краевом спортивном комплексе на набережной Хабаровска пройдет турнир по баскетболу 3х3. В турнире примут участие мужские и женские команды, разделенные на восемь возрастных категорий. Начало мероприятия 6 и 7 марта в 10 часов.

Также в субботу и воскресенье будут разыграны награды чемпионатов и первенств края по акробатике, велосипедному, автомобильному и бильярдному спорту. В спортивном комплексе "Галактика" в Хабаровске начиная с 11 часов пройдёт первенство края по спортивной акробатике. В парковой зоне стадиона "Динамо" с 11 до 13 часов пройдёт первенство края по велоспорту в дисциплине маунтинбайк. В спортивном клубе федерации бильярдного спорта с 10 до 18 часов пройдут баталии за звание чемпиона Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре 6 и 7 марта в спорткомплексе "Орлан" с 11 часов будут разыграны медали первенства края и спортивной борьбе в дисциплине панкратион. На лыжной базе "Снежинка" в 12 часов будет дан старт чемпионату и первенству ДФО по спортивному ориентированию.

Также в выходные состоятся этапы чемпионата края по автомобильному спорту. 6 марта с 12 до 18 часов в затоне Кирова села Князе-Волконское и на озере Благодатное пройдут соревнования по ралли, а в воскресенье 7 марта в это же время в Переяславке спортсмены выйдут на старт ледовых гонок.

Напомним, что во время мероприятий необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.







