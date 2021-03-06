Международный женский день Хабаровск встретит концертами, спектаклями, экскурсиями





В предстоящие выходные пройдут праздничные выступления артистов и показы спектаклей, а также тематические экскурсии.

Так 6 и 7 марта Дальневосточный художественный музей приглашает на экскурсионную программу "Женские образы в изобразительном искусстве". 6 марта музей «Мир говорящих машин» устроит экскурсию под названием «Имя твое», речь пойдет о песнях, посвященных прекрасной половине человечества. Прозвучат романтические композиции таких исполнителей, как Tom Jones, The Вeatles, Би-2.

7 марта в Артсерватории пройдет экскурсия по выставке «Дивный мир». В этот же день в Хабаровском краевом музыкальном театре состоится кабаре-комедия в двух действиях в сопровождении оркестра театра "Искусство жениться". В Хабаровском краевом театре драмы пройдет показ комедии "Только для женщин". Хабаровская краевая детская библиотека имени Наволочкина организует праздничную концертную программу "В честь прекрасных дам". В Дальневосточной государственной научной библиотеке начнет работу книжная выставка "Международный женский день".

8 марта состоится показ недавно прошедшей премьеры "Люкс для иностранцев" в Хабаровском краевом театре драмы. В Хабаровском краевом музыкальном театре запланирован концерт солистов Хабаровского краевого музыкального театра в сопровождении оркестра "Верни мне музыку", посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна. Государственный ансамбль "Дальний Восток" краевой филармонии готовит концертную программу "Для Вас…". В свою очередь, зоосад "Приамурский" им.В.П. Сысоева запускает тематическую экскурсию с показательным кормлением питомцев домашней фермы "MamaZOO" "Мамы разные важны, все прекрасны и милы!".

9 и 11 марта на сцене Хабаровского краевого музыкального театра выступит полюбившийся женской публике мужской квартет "Триумф". 10 марта на электронных ресурсах Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых будет опубликована литературная праздничная программа "Знают все на свете дети – лучше мамы нет на свете" клуба семейного чтения "Теремок".

Также в праздничные дни в Хабаровском краевом цирке встречайте гостей Государственного цирка Бурятии со своей уникальной программой "4 стихии". Представления будут проходить до 28 марта. При посещении театров, концертных организаций, музеев и других культурных заведений края необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, установленные Роспотребнадзором.







