«Серебряная корюшка» в Совгавани: Рыбалка, уха, снегоходы

Сегодня на набережной города Советская Гавань проходит межрайонный фестиваль "Серебряная корюшка". В этом году в нем принимают участие 15 команд из Хабаровска, Советской Гавани и Ванинского района. Общее количество гостей насчитывает порядка тысячи человек.

Межрайонный праздник в Советской Гавани проходит в 16 раз. Участники соревнуются в семи номинациях. В том числе на самую мелкую и самую крупную выловленную рыбу, самый большой улов и наибольшее видовое разнообразие рыбы. Также оценивается умение бурить лунки стандартным буром на время.

Среди команд болельщиков проходит конкурс на лучшее рыбное блюдо. Учитываются не только вкусовые качества, но и оригинальность художественного исполнения, разнообразие рыбы и морепродуктов при изготовлении блюда. Также среди болельщиков проводится соревнование на лучшее творческо-художественное оформление своей команды.

Жюри сегодня выберет самую красивую участницу в конкурсе "Мисс Серебряная корюшка". По результатам фестиваля-конкурса "Серебряная корюшка" участникам и победителям вручат дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Для гостей фестиваля организовано катание на снегоходах, мини-чемпионат по футболу на кубок "Серебряная корюшка", спортивная программа для детей. Для обогрева развернута полевая кухня с горячей ухой, чай, предоставлена продукция местных предпринимателей.

"Серебряная корюшка" является одним из значимых мероприятий по развитию событийного туризма в регионе. Фестиваль направлен на пропаганду здорового образа жизни, на установление, развитие и укрепление культурных и дружественных связей между жителями региона. По итогам конкурсного отбора в проекте "EventsInRussia/Национальный календарь событий", который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму фестиваль удостоен статуса "Национальное событие 2018".



