Голос улицы: Хабаровчане больше доверяют врачам из частных клиник

Ради борьбы с коронавирусом последний год врачам приходилось делать тяжелый выбор: какие медицинские услуги отложить на потом, чтобы помочь больным, нуждающимся в экстренной помощи.

В преддверии пандемии в нашей стране прошла оптимизация здравоохранения - ликвидировали медучреждения, сокращали ставки врачей. COVID-19 выбил из колеи и без того пошатнувшуюся отрасль. Объем работы на вызовах, в поликлиниках, в стационарах увеличился вдвое.

В то время как необходимость в стационарном лечении резко возросла, потребность в амбулаторных услугах сократилась: люди предпочитали не обращаться к докторам без крайней необходимости. Кроме того, многим медработникам пришлось в экстренном порядке сменить специальность, переквалифицироваться и заняться борьбой с ковидом.

Мы задали хабаровчанам вопрос: как вы оцениваете доступность медицинских услуг в период пандемии?

Алена, 53 года: За последний год я и в “десятке” с ковидом полежала, и во второй краевой операцию на колене перенесла. Вспоминать десятую больницу страшно: отделения переполнены, многие лежат в коридоре, тяжело дышат, умирают. Не представляю, как врачи это переживают! На ноге операция была плановая, пандемия не повлияла, а тест на ковид тут же в больнице взяли.

Виктория, 29 лет: В нашей детской поликлинике, которая по прописке, не заметила каких-то изменений в доступности, специалисты так же работали по записи, посещение только для здоровых детей с соблюдением масочного режима. Единственный минус - сложно дозвониться, большой поток входящих звонков. Еще очень выручает запись к врачам через портал «Госуслуги» и «Услуги27», жаль, что не во всех поликлиниках есть такая возможность.

Диана, 31 год: Стараюсь обращаться только к врачам из частных клиник, а в период пандемии особенно. В государственные поликлиники просто страшно заходить - обязательно заразу подцепишь!

Марина, 27 лет: В течение предыдущего года старалась не пользоваться услугами врачей, у них и без того нагрузка огромная. Если вдруг болела, дома лечилась, а на работе отгулы брала.

Василий, 53 года: В поликлиники никогда не ходил и не собираюсь, только время зря потеряешь в этих очередях! За всю жизнь только один раз в больницу попал, когда мне экстренную операцию делали, желудок зашивали.

Ольга, 38 лет: Мне кажется, ничего не изменилось в поликлиниках в период коронавирусной пандемии. Я, когда заподозрила у себя ковид, позвонила в поликлинику, вызвала врача на дом. В этот же день после обеда пришла врач, сделала назначения, на следующий день пришла медсестра, взяла мазок. Когда была в поликлинике, в регистратуре не было очереди вообще, оба раза, чего в доковидное время не припомню. Единственное, в очереди к терапевту сидела около 2 часов, но народу было немного, просто врач долго принимала.

Анатолий, 46 лет: Два года назад обращался в поликлинику к терапевту для лечения, тогда ко мне было хорошее отношение. Но сейчас! С июля (!) пытался попасть к врачу, но от меня только отмахивались - то отпуск, то больничный, то коронавирус... В итоге пошел к платному врачу.

Елена, 50 лет: В самый острый период пандемии клиника, где делали СКТ, работала как конвейер, жалко было людей, которые стояли и падали в обморок из-за болезни, высокой температуры, спертого воздуха. Для пациентов было мало стульев, десять человек сидело, пятьдесят стояло, ни о какой дистанции даже речь не шла! Я там пробыла с 10 утра до 20 часов вечера, чтобы сделать СКТ и забрать результат. На ресепшене пахали три девчонки, оформляя направления, в костюмах, как космонавты, без отдыха, и так каждый день! Жуть!

Анфиса Песцова