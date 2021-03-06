Дегтярев устроил разнос чиновникам за проволочки в вопросе ликвидации ЧС

Врио губернатора Михаил Дегтярев отправился в Советско-Гаванский район, чтобы лично проинспектировать ход ликвидации последствий снежного тайфуна.

«Прошло больше двух недель после циклона, а по объектам образования до сих пор не начат ремонт. Вопрос с финансированием чиновники правительства решили только позавчера, узнав, что я собираюсь ехать и смотреть на месте, как обстоят дела. Люди все это видят и задают вопрос: "Если чиновники работают так в режиме ЧС, то как они выполняют свои обязанности в обычное время?". Проверим досконально, кто конкретно лоботрясничает, прикрываясь бумагами. Скорее всего, сделаем кадровые выводы», - написал Михаил Дегтярев в своем Телеграмм-канале.

Врио губернатора встретился с главой Советско-Гаванского района Юрием Бухряковым, для которого визит Дегтярева оказался, по всей видимости, неожиданностью. Поскольку в районе ничего толком не было сделано, а как-то оправдаться стоило, Бухряков начал говорить о недостатке финансирования и «ограничениях законодательства». Однако глава региона не стал уходить в крючкотворство, а сразу вывел разговор на конкретную тему.

«Юрий Иванович, вы очень опытный чиновник, и мы вас за это очень уважаем, - сказал Михаил Дегтярев. - Мне нужен результат! Я сюда прилетел после встречи с президентом для того, чтобы принять экстренные меры. Если мы в режиме ЧС так работаем, и за две недели ничего не сделано, то у людей возникает вопрос: как работают органы власти в Хабаровском крае, когда нет режима ЧС?».

Напомним, что 17 февраля Хабаровский край оказался под воздействием циклона, который принес сильные порывы ветра до 30-35 м/с и обильные осадки. На территории Советско-Гаванского и Ванинского районов в результате порывов ветра произошло повреждение кровель на 13 объектах (включая детские сады, техникум, поликлинику, школы) и 5 многоквартирных жилых домов. Также ветром оказались повреждены вышка сотовой связи, два столба ЛЭП и одно дерево. Пострадавших не было. На территории Советско-Гаванского района был введен режим ЧС.