Хабаровские воспитанники «петрынинского» центра стараются стать лучшими в профессии

Воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи рассказывают о своем участии в конкурсе «Лучший по профессии»

«Считаю, что мне надо больше практики и упорства в делах»

…Сегодня прошел конкурс профмастерства. Я очень сильно старалась, хоть у меня и сдавали нервы, но строчки у меня получились ровными. За отведенное время я сшила 3 наволочки, была вторая. Когда я начала работать, волнение пропало. Я сильно сглупила, когда решила сдать все свои наволочки сразу, и поэтому, скорее всего, получу 4 место (никакое). Но я собралась и поняла, что не победа главное, а участие. Меня еще просили о помощи, чтоб я помогла, так как я закончила. Надеюсь, моя подруга Марина займет призовое место. Спасибо нашему мастеру Любови Петровне за поддержку и помощь. Удачи ребятам из других групп!

…На конкурсе мастерства мы делали прокладку для газовой трубы, было очень сложно, но я старался делать оперативно и красиво. Деталь была круглая, и надо было выдержать все параметры. Сергей Захарович - наш новый мастер, и я очень благодарен ему, что он нас учит всему. Мне понравилась моя работа, она была почти самая лучшая. Я пытался вырваться вперед. Спасибо за такой конкурс! Было здорово. Мы все помогали друг другу. Я справился с работой, меня похвалили. И ребят тоже хвалили.

…Мне очень понравился этот турнир. Мне было трудно, потому что я делал это в первый раз. И мне, как назло, пришлось точить прокладку для газовой трубы. Было сложно, потому что она круглая. Я считаю, что мне надо больше практики и упорства в делах. Были люди, которые не могли сделать деталь, но они не сдавались.

…Сегодня мы изготавливали прокладку для газовых труб. Нужно было изготовить ровно по чертежу, было очень трудно работать, так как деталь имеет окружность. Напильник плохо точил, но для этого надо большое терпение. Мне нравится, что дают 1 час на всю работу. Готовились, было страшно, но, честно, я не волновался. Вроде сделал все нормально, мне все понравилось. Главное не призы, а участие.

…Мы готовились, сочиняли девиз, надевали новую спецодежду, делились на две команды. Половина людей работала, половина чертила, потом менялись. Были волнения, но я переборол их, сделал техпроцесс, потом начал делать изделие. Нам помогал наш мастер Виктор Анатольевич. До конкурса он объяснял, показывал. А потом мы приготовились к конкурсу - взяли метчик, конус, сверло и так далее.

«Мы показали себя с лучшей стороны»

…Меня зовут Виталий, я из группы токарей. Мы участвовали в конкурсе профмастерства и показали себя с лучшей стороны. У кого получилось, у кого не очень, но все старались как могли. Я торопился и немного отставал, но получилось хорошо, потому что нас тренировал наш лучший мастер Виктор Анатольевич, он нас подготовил к этому. Если ты не занял первое, второе, третье место, то ничего страшного - не получил в этом году, получишь в следующем. Я рад, что занял первое место.

…Я не боялся, спокойно и без паники подошел к делу. Меня оценивало жюри, говорили: «Хорошо, правильно». Мне это нравилось, потому что я старался. Остается узнать, кто занял призовое место и порадоваться за ребят. Мне понравился такой конкурс, потому что наш мастер называл мои ошибки, помогал мне. Спасибо Виктору Анатольевичу за его поддержку.

…К конкурсу я уже был готов, так как Виктор Анатольевич нам помог, он очень добрый, все понятно рассказывал. Вначале я поторопился и сделал деталь чуть меньше, я думаю, что это скажется на выигрышных местах. Было очень страшно, я волновался и очень боялся, но смог побороть страх.

…Мы делали прокладки из паронита. Это жесткий материал, но в то же время легко поддающийся обработке. Сначала прошли технику безопасности, потом пошли занимать рабочее место и начали делать прокладку из бумаги. Я закосячил, и мне пришлось переделать. Также болею за ребят! Они молодцы! Сделали прокладки, дальше я фоткал их.

…Я надеюсь на победу, у меня неплохо получилось. Мы все переживали и волновались. Когда конкурс начался, мы рассказали о технике безопасности, потом я, не колебаясь ни секунды, приступил к работе. Мы делали прокладки для впускного коллектора. Я очень переживал, и мне очень понравился конкурс.

…Моих недостатков было много, когда я делал прокладку. Внутренности вырезать было очень сложно, и одна внутренность занимала 10 минут, из-за этого я сделал всего две прокладки из трех. Как по мне, было бы еще минут 30, то я бы успел сделать все качественно. Научился работать штангенциркулем, измерять размеры и вырезать. Я очень сильно волновался из-за того, что где-нибудь накосячу, и старался работать очень аккуратно. Во время работы младшие дети смотрели, как мы работаем. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе.

…У нас была жеребьевка на то, кто и где будет работать, чтобы не было обидно. Когда мы начали, болельщики из младших классов и наш воспитатель Ольга Викторовна нас поддерживали, и благодаря их поддержке мы выполнили задание. Я горжусь своей работой, и нет разницы, какое место я займу, главное участие, а не победа.

«Могу работать на предприятии токарем»

…Мы всей группой готовились к конкурсу. Убирали верстаки, готовили заготовки, точили рубанки, устанавливали упоры. На конкурсе все волновались. У нас был самый длинный девиз. Когда я говорил как называется наша команда, очень волновался. Все уже начали работу, но я боялся, что не успею. Мастер Олег Федорович помогал мне. Я думаю, что всем остальным, как и мне, тоже понравилось делать ручки для молотка.

…Работать на конкурсе было очень волнительно и страшно. Материал для ручек мы брали из сушеной березы. Организацией занималась заместитель директора Светлана Анатольевна. У меня сначала не получалось вытачивать рубанком, он постоянно застревал. Со мной рядом работал Виталя, он мне помог и объяснял, как стачивать углы. Потом я пошел заглаживать стойки на шлифовальным станке. Олег Федорович помогал мне за станком. Время прошло быстро и интересно, я волновался перед работой. Вообще, было интересно.

…Я постоянно торопился, что не успею, и был невнимателен. Рубанки были острые очень. Я сильно волновался, но переборол страх, и у меня все получилось. Конкурс был очень серьезный, если отнестись к нему с весельем, то может ничего не получиться, я отнесся серьезно. Уверен, что не зря старался.

…Я начал делать ручку рубанком усердно и упорно. Жюри судило честно. Горжусь своей работой, очень рад, что я научился делать ручку для молотка.

…Открыл в себе ловкость и смелость. Я переживал. Мы делали муфту, но для меня это было просто. Мне понравилось, как я работал, как делал чертеж. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Мы все хорошо работали. Я думаю, хоть какое-нибудь место займу. И спасибо Виктору Анатольевичу за то, что он нас научил. В жизни я могу работать на предприятии токарем.

В конкурсе участвовали и делились впечатлениями Дмитрий Ваулин, Данил Ефимов, Никита Шимко, Никита Черепанов, Женя Пономаренко, Артем Луговской, Игорь Сапрыкин, Иван Фролов, Александр Румянцев, Влад Рыбаконов, Максим Мулявчик, Виталий Лазарев, Илья Рубцов, Борис Кувшинов, Влад Саенко, Анатолий Подмарьков, Илья Киселев, Дмитрий Никифоров, Дмитрий Ларионов, Алексей Орлов, Виктория Аймалова, Марина Краснова, Татьяна Кузьменко, Мария Матвеенко, Мария Ушакова.

Записки читала Ирина Северцева