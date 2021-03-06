17 вагонов сошли с рельс на участке Волочаевка-2-Комсомольск-на-Амуре

Заведено уголовное дело. Обнаружена течь нефтопродуктов. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта).

По данным следствия, 6 марта 2021 в ночное время на перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре произошел сход 17 вагонов грузового поезда.

По предварительным данным, пострадавших нет, в цистернах обнаружена течь нефтепродуктов. Принимаются меры к ликвидации течи топлива.

Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.