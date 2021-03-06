Хабаровские приставы взыскали в 2020 году более 129 миллионов рублей за нарушения ПДД

Если вы нарушили правила дорожного движения, в течение 20 дней с даты вынесения постановления большинство штрафов можно оплатить со скидкой 50 %. Также с этого дня идет отсчет 60 дней на добровольную оплату штрафа, но уже в полном размере. Но если даже через два месяца деньги в счет оплаты штрафа не поступили, тут уже компьютер ГИБДД отправляет дело судебным приставам. Руководитель управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО Анатолий Касьяненко продолжает отвечать на наши вопросы о работе судебных приставов.

Интересно узнать о штрафах ГИБДД. Сколько их «набежало» у жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области?

В 2020 году судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области взыскали с нарушителей правил дорожного движения более 129 миллионов рублей.

Особое внимание уделяется взысканию штрафов с тех злостных неплательщиков, кто нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Так, в результате мер, принятых сотрудниками органов принудительного исполнения, с таких нарушителей взыскано более 55,2 миллиона рублей.

Какие меры принимались в прошлом году по отношению к должникам по штрафам ГИБДД?

Тем, кто не спешит оплачивать свои долги, Управление ФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области напоминает, что в случае неоплаты задолженности в установленный законом срок с должника взыскивается исполнительский сбор, равный 7 % от суммы, подлежащей к взысканию, но не менее 1000 рублей.

Кроме того, такие неплательщики рискуют попасть под действие жестких мер принудительного исполнения, в частности – наложение ареста на денежные средства, находящиеся в банке, и запрет регистрационных действий в отношении автотранспортных средств.

Также за несвоевременную оплату штрафов должники рискуют быть привлечены к административной ответственности: штраф может быть увеличен в два (!) раза либо нарушителя лишат свободы на срок до 15 суток.