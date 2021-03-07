Голосование определило объемы господдержки для молодых семей Хабаровского края

В министерстве строительства Хабаровского края подвели итоги голосования на портале Голос 27. В течение месяца здесь проводился опрос среди молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В итоге с учетом количества голосов, а также численности молодых семей, проживающих в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе, специалисты краевого минстроя распределили объемы государственной поддержки среди этих территорий.

Таким образом, в этом году среди молодых семей Хабаровска будет распределена государственная поддержка в объеме 86,7 млн рублей, Комсомольска-на-Амуре – 60,7 млн рублей, Хабаровского района – 20,1 млн рублей.

За помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 35 лет, а семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Средства по сертификату можно использовать на покупку строящегося жилья (квартира или дом), либо готовой квартиры у застройщика. Субсидия на семью из 3-х человек составляет 1,6 млн рублей. Использовать средства государственной поддержки можно только на территории того муниципального образования, в котором семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В Хабаровске прием документов от молодых семей будет осуществляться с 17 марта по 28 апреля 2021 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 531 по средам с 09:00 до 13:00, а также по субботам с 20 марта по 24 апреля. Записаться на прием можно до 23 апреля по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4212) 32-52-46, 30-44-52.

В Комсомольске-на-Амуре прием документов осуществляется до 25 марта по адресу: ул. Комсомольская, д. 34/2. Записаться на прием можно по телефону: (4217) 52-29-89.

В Хабаровском районе прием документов начнется в апреле. Время, место и контактные телефоны будут дополнительно размещены на сайте регионального министерства строительства.

Напомним, что в течение многих лет основное строительство жилья велось только в Хабаровске. Краевой минстрой в основном направлял социальную поддержку молодым семьям краевой столицы. Когда возникала потребность в такой поддержке среди других муниципалитетов, их потребность краевые власти покрывали практически полностью, так как она была незначительной. Необходимость проведения голосования была связана еще и с тем, что в прошлом году Хабаровский район вышел с инициативой реализации краевой программы на своей территории, где сегодня разворачивается активное жилищное строительство.