Студенты Хабаровского края могут стать участниками проекта « Меню возможностей»

Краевое молодежное движение «16:35. Время молодых» запускает новый сезон проекта «Меню возможностей». Он реализуется третий год с целью развития системы профессионального воспитания личности. Участниками проекта могут стать студенты профессиональных образовательных организаций края.





Участникам движения предлагают пройти основной образовательный блок из четырех экспресс-курсов: «Развитие карьеры», «Гражданская патриотика», «Студенческое самоуправление» и «Молодежное предпринимательство». По каждому направлению есть обучающие видеоролики, проверочные задания и итоговые тесты. Все материалы можно найти на сайте проекта. Данный образовательный блок можно будет пройти с 15 марта по 15 мая.





Для тех, кто уже проходил экспресс-курсы или готов сразу перейти к основному блоку, могут выбрать образовательный курс по семи направлениям воспитательной деятельности: «Культура», «Здоровье», «Карьера», «Экология», «Бизнес», «Самоуправление», «Гражданская патриотика». Это комплекс очных и заочных обучающих мероприятий, которые будут анонсироваться ежемесячно в аккаунте движения «16:35. Время молодых» в Инстаграм. Первый образовательный курс «Культура» стартует уже 13 марта. Реализация этого образовательного блока продлится 20 декабря.





Активные участники проекта получат возможность поехать на краевой молодежный форум «Инсайт» в сентябре 2021 года.



