У хабаровского поезда «Здоровье» — новые остановки

График работы автопоезда «Здоровье» скорректирован и продлевает свою работу в районе имени Лазо.

Мобильные комплексы в конце марта отправятся еще в 4 удаленных поселка, жителям которых затруднительно посещать больницу поселка Переяславка.

По новому распоряжению министерства здравоохранения Хабаровского края, новые остановки автопоезда «Здоровья» организуют в Марусинском и Гвасюгинском сельских поселениях, поселках Сукпай и Золотой.

«Администрация района имени Лазо совместно с администрацией сельских поселений организует подвоз жителей к месту стоянки автопоезда, а для медицинских работников – горячее питание и комфортное проживание. Напомним, что запись к узким специалистам в рамках работы автопоезда осуществляется в ФАПах и администрациях сельских поселений», — рассказала Татьяна Щекота, заместитель главы администрации муниципального района имени Лазо по социальным вопросам.

За неделю работы в районе имени Лазо осмотрено врачами 864 человека, проведено 1335 обследований. С полным графиком движения автопоезда можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

Напомним, что отправить в районы автопоезд «Здоровье» предложил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. 24 февраля колонна из автомобилей «КамАЗ» и автобуса «ПАЗ» с медицинским оборудованием выехала в южные территории региона. Кроме района имени Лазо автопоезд также побывает еще в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах.