Жительница Хабаровского края растит новых звезд хоккея

Наталья Трунова – хоккеистка, вратарь. За ее плечами чемпионаты мира, Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. И игра в составе мужских сборных команд: сначала в Приморье, сейчас в Хабаровске

Наталья Трунова родилась в Комсомольске-на-Амуре. Любовь к спорту началась с отца. Хоккей всегда считался мужской игрой, но маленькая Наташа тогда вообще не придавала этому значения. Она наблюдала за отцом, вратарем, и влюбилась в этот вид спорта. На Дальнем Востоке женского хоккея в те годы не было. Отец видел, что дочке это интересно. Первый опыт Наталья получила на дворовых катках с мальчишками.

А потом понеслось: отец отвез Наташу в Москву, в сборную России, но там команда только формировалась. Потом были Красноярск, Омск, Ярославль, Челябинск, пока хоккеистка не оказалась в национальной сборной Казахстана, где проявила себя как настоящий голкипер. Ей было 17 лет. Как-то на чемпионате мира в Швеции за один только матч с хозяйками турнира она отразила 69 шайб – показатель высокого класса. На этом мировом первенстве Трунову признали лучшим вратарем. Наталья ни разу не пожалела, что пошла в этот вид спорта, к тому же женский хоккей стал олимпийским видом.

Итог впечатляет: Трунова – мастер спорта международного класса, победитель трех чемпионатов мира среди женщин в группе «Б», двухкратный чемпион Азиатских игр, участник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

- Когда ехали на Олимпиаду, особой эйфории я вообще не испытывала, хотя много раз слышала, что эти соревнования – самая вершина спортивной карьеры, но не осознавала этого в полной мере. Конечно, я благодарна судьбе за то, что туда попала, а особенно за знакомство с нашими легендами спорта. Например, с братьями Буре. Для меня они были недосягаемыми звездами. Но оказались очень простыми парнями, - делится спортсменка.

Наталья вспоминает самые яркие моменты своей хоккейной карьеры. На одном из чемпионатов мира казахская команда обыграла сборную России.

- Тогда 60 минут основного времени и дополнительная десятиминутка не выявили победителя. А во время серий хоккейных пенальти - буллитов я отразила пять ударов, и одну шайбу забили девчонки.

На том же чемпионате играли со шведками. Игра была не из легких, казахская команда проиграла, но шведским игрокам пришлось изрядно понервничать.

Когда вернулась на Дальний Восток, стала основателем и тренером женской хоккейной команды «Самородок». В группе занимались девчонки от 5 до 15 лет. Уже через два года тренировок юные хоккеистки стали выигрывать, кто-то стал играть за сборную Дальнего Востока.

Среди воспитанниц Натальи – вратарь Анна Пругова. В 2007 году она дебютировала в женской молодёжной сборной России по хоккею на турнире четырёх команд. Благодаря игре Пруговой сборная заняла третье место и могла рассчитывать на победу, если бы не промахи в серии буллитов. В 2010 году поехала на Олимпиаду в Ванкувере, став самой юной хоккеисткой. Позже вместе со сборной Пругова вернулась в высший дивизион, одержав победу в первом дивизионе, а также стала бронзовым призёром чемпионата мира. В 2014 году была вызвана в сборную для участия в турнире Олимпийских игр в Сочи.

Первым тренером Наталья Трунова была и у Кати Добродеевой из Переяславки, которая в 15-летнем возрасте в составе молодежной сборной России стала серебряным призером первенства мира.

Из-за отсутствия на Дальнем Востоке женской хоккейной команды Наталью пригласили играть в мужскую. Да-да, хоккеистка выступала именно в составе владивостокской мужской команды «Тигры». Единственная женщина, которая отстаивала честь Приморского края на чемпионате. Конечно, это вызвало немало удивления у болельщиков, воспринималось как диковинка, но Наталья по степени профессионализма нисколько не уступала мужчинам.

- Мне было совсем несложно и очень интересно. Мужской и женский хоккей немного отличаются. Но женщины так же могут быть в этом виде спорта техничными. И психологическое общение отличается, бывает, возникают в женской команде проблемы в общении. Девушка в воротах мужской команды вполне может достойно отбивать атаки соперника, - говорит Наталья.

Из профессионалов в любители участница Олимпиады в Солт-Лейк-Сити перешла 18 лет назад. Но хоккей не бросила. Играла в женской новосибирской команде «Гризли» и, кстати, до сих пор выступает за эту команду. Женский хоккейный клуб «Гризли» принимал участие в финале первого Всероссийского чемпионата по хоккею с шайбой среди женских любительских команд и стал серебряным призером Российской лиги женского хоккея. В данный момент также выступает в составе любительской хабаровской команды «Рубеж», тоже, к слову, мужской.

Женского хоккея на Дальнем Востоке как не было, так и сейчас нет. Она сама говорит, что уже не может без этого вида спорта, да и для поддержания формы играть никогда не бывает поздно. Чаще как тренер и организатор, но иногда выходит на лед в качестве нападающего или голкипера. В любительской хоккейной лиге играют хоккеисты разных возрастов и профессий. Также Наталья тренирует детскую хоккейную команду в Переяславке. Кстати, два брата, муж, а теперь уже и сын спортсменки – хоккеисты-вратари.

Юлия Рудакова