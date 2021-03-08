Хабаровских школьников учат сопереживать инвалидам

Почувствовать, понять, помочь - в начальных классах хабаровской школы № 68 учились сопереживать

Школа

Урок добра у третьеклассников начинается с молчаливого приветствия: стоящая у доски гостья делает какие-то знаки руками. Ученики в замешательстве: как ответить?

- Здравствуйте! - звучит дружно и громко.

- А если человек вас не услышит, - улыбается второй гость, - как поступим? Перейдем на язык жестов.

Ребята машут растопыренными ладошками. Далее, передавая из руки в руки длинноухого розового зайца, знакомимся: имя, любимое животное, любимая еда. О, уже можно объединяться в клуб по интересам, я б, к примеру, выбрала кошатников. Но образовательная задача другая, ведь у нас сегодня - урок добра.

Команда

Визитеры в классе сегодня особенные, из общественной организации "АРИДОНС", объединяющей родителей детей-инвалидов.

Елена – сама из числа таких детей. В девять месяцев она потеряла слух после приема лекарств, только 4% звуков пропускает одно ухо. Сегодня – это взрослая, состоявшаяся женщина, юрист, работающая с инвалидами. У Лены есть семья, дети и «общественная нагрузка» - рассказывать обществу о людях с особенностями здоровья.

Геннадий – увлеченный педагог-психолог и, как он сам себя называет, волонтер по жизни. Сотрудничает с разными некоммерческими организациями, помогая доносить до общественности полезные идеи.

Еще у доски – Ольга, сурдоперводчик, она же фотограф, организатор данных уроков добра.

Школа

- Что такое добро? – спрашивает учеников Геннадий.

- Помогать другому. Делать хорошие дела, совершать хорошие поступки, - слышатся ответы.

- А разве нужно учиться добру?

- У нас есть уроки нравственности, почти как ваши, - а класс-то, оказывается, морально подготовлен…

И делаем вывод: доброте приходится учиться постоянно, ведь каждый раз жизнь сталкивает нас с новыми ситуациями. Например, как вести себя с человеком, состояние здоровья которого отличается от твоего?

Команда

В школу № 68 «АРИДОНС» попала по программе, которую реализует Центр инновационных технологий. Впрочем, со школой родители – давние друзья, а вот какое отношение к мероприятиям имеет ЦИТ?

- Сергей Гришин (директор ЦИТ. – Авт.) рассказал такую историю, - объясняет Вера Переверзева, руководитель организации «АРИДОНС». – Как-то наблюдал за ситуацией: инвалидная коляска застряла в ливневке, человек с трудом выбрался, но стоящие рядом дети не пришли на помощь. «Почему?» - спросил он у них позже. «Так ведь не просили!» - он услышал ответ. Личностные проблемы – проблемы всего общества, и Гришин подумал, что неплохо бы детей научить доброте. От своих сотрудников он узнал, что организация «АРИДОНС» имеет положительный опыт проведения подобных уроков добра, тогда и разыскали нас, - говорит Вера Николаевна. – У нас и опыта больше, и понимания, как надо работать, ведь каждый из нас прочувствовал ситуацию на собственном опыте. Центр инновационных технологий выделяет средства на развитие нашей уставной деятельности, мы проводим мероприятия - вот как этот урок добра. Проводят его и люди с инвалидностью, и тренеры, которые прошли обучение в организации РООИ «Перспектива» г. Москвы.

Школа

- Доводилось ли вам встречать людей с инвалидностью? – спрашивает ребят Геннадий.

- В бассейне был мальчик в инвалидном кресле. На рынке встретил человека без ноги. Видела слепую девочку в коляске. Во дворе встретил девочку, у нее не было одной ноги. У папы есть товарищ, у которого нет пальцев. У меня подруга с плохим зрением… - ученики припоминают случаи.

Ментальная инвалидность, как правило, хуже заметна. А между тем в школе учатся дети с аутизмом.

Команда

Среди гостей сегодня Татьяна Гарбар, директор НКО помощи детям с аутизмом, мама и тьютор. Ее ребенок тоже учится в 68-й, и изначально визит планировался именно в этот класс, но кто-то среди второклашек простудился, не стали рисковать.

- За два года мы сменили четыре школы, - рассказывает Татьяна. – Сначала пошли в малокомплектную частную школу, но я не увидела там специального отношения к своему ребенку, и мы пришли сюда. Потом проект по ресурсным классам начали реализовывать в краевом центре образования, нам предложили там учиться. Но, оказалось, что дети с инвалидностью слишком обособлены, не пересекаются с другими учениками. А социализация очень для них важна. И мы, перебежчики, снова вернулись в 68-ю, - улыбается собеседница, - здесь атмосфера приятная.

Елена вспоминает свою школу. В обычную, общеобразовательную она перешла в старших классах:

- Мне повезло. Класс был маленький, человек 15-16. Девочка, с которой сидели за одной партой, стала лучшей подругой и помогала. Повезло с преподавателями, они всегда были готовы меня слушать, если что-то было непонятно. С остальными детьми практически не общались, но все равно это было лучше, чем в мире глухих.

- А ты про Наташу расскажи, - подсказывает Вера Николаевна. Лена – ее дочь, и их пониманию жизни с инвалидностью чуть меньше, чем полвека.

- А да, была такая, - улыбается Елена, - подожгла мне волосы зажигалкой. Они у меня длинные были, густые. Но она же потом поняла, что что-то плохое натворила…

Мне кажется или действительно так: когда твои возможности здоровья ограничены, легче прощается?

Школа

Геннадий затевает с классом игру. Добровольцы прячут за спину рабочую руку. Их задача – справиться с одеванием одной левой. Вы пробовали надеть кофту или пиджак, когда «главная» рука не работает? Даже в игре понимаешь, насколько это не весело: тонкий трикотаж не натягивается, пуговицы выскальзывают из пальцев, застегнуть молнию сложно даже с помощью зубов! Но люди, вынужденные жить с такой проблемой, умеют приспособиться. Помню, однажды писала о мальчике, который пальцами ног набирал стихи собственного сочинения на печатной машинке. Он победил в литературном конкурсе. А по мне – так победил значительно раньше, когда стал учиться жить со своим недугом.

Следующая игра – в незрячих и поводырей. Задание, казалось бы, простое – пройти небольшое расстояние по знакомому классу, обогнуть одноклассников, усадить своего подопечного на стул. Но справляются с ним по-разному. Вот кто-то задел угол стола, а кому-то не хватило стула – на помощь пришли более предприимчивые одноклассники. Кто-то шел медленней, кто-то быстрее. Кто-то молчал, кто-то объяснял путь. Какими были ощущения?

- Было темно и непонятно. И в начале очень страшно.

- Думал, что идем далеко, на улицу.

- Чувствовал, как ночью ведут по разным ступенькам.

Это ответы тех, кому завязали глаза.

А что почувствовали сопровождающие?

- Боялся не довести.

- Боялся навредить.

- Было сложно обходить препятствия.

Опыт ребятам предстоит осмыслить до следующего урока добра. Он состоится через две недели. А пока, напоследок, играем в «Верю - не верю». Сыграйте с нами и вы:

Неслышащие могут петь и танцевать. Невидящие могут смотреть фильмы в кинотеатре. Люди с инвалидностью могут попасть в любой дом в нашем городе… могут быть хорошими друзьями.

- Верю, - соглашается с последним утверждением третьеклассник Тимур. - Дружба, она в душе. И совсем не главное - как выглядит друг.

Урок усвоен?

Ирина Северцева