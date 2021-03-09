О том, как увеличить доходы узнают самозанятые на форуме в Хабаровске

Форум самозанятых пройдет в Хабаровске 12 марта. В мероприятия форума участники обсудят, как увеличить доходы, пообщаются и обменяются опытом с единомышленниками, смогут задать вопросы представителям власти, а также рассмотрят вопросы развития экосистемы самозанятости.

События форума состоятся как в офлайн, так и в онлайн формате. Из-за требований, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, число участников-очников ограничено, тем не менее ожидается, что в работе форума примут участие жители разных районов края, которые сегодня уже применяют налог на профессиональный доход (НПД).

- Это третье по счету мероприятие для предпринимателей, решивших легализовать свой бизнес, вывести из тени доходы, получаемые от коммерческих операций. Первое состоялось в 2019 году. Каждый год число граждан, применяющих ПНД растет, сейчас в крае зарегистрировано более 8 самозанятых, - сообщили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

В программе мероприятия выступления предпринимателей и специалистов по разным направлениям, мастер-классы от местных и приглашенных бизнес-экспертов, а также нетворкинг-сессии по таким видам деятельности как: кондитерские изделия, индустрия красоты, фото- и event- бизнес и другим фриланс-направлениям.





Организаторами мероприятия выступают правительство Хабаровского края, ЦОУ «Мой бизнес» и «Опора России». Стать участником, а также получить полную информацию о форуме можно здесь.



