Документальный фильм о жизни удэгейцев и нанайцев снимет телеканал "Культура"

Жители Хабаровского края станут героями масштабного этнографического проекта "Земля людей". С 9 по 28 марта телеканал "Культура" и ООО "ТВ Студия Август" будут снимать документальный фильм о жизни удэгейцев и нанайцев.

Проект «Земля людей» посвящен малочисленным народам России. Съемки проходят без постановочных кадров, реконструкций и сценариев, что отвечает основной цели авторов – изучение культуры и традиций в естественной среде и формирование уникального этнографического мультимедийного контента. На сегодняшний день уже создано более 20 фильмов.

В Хабаровском крае съемки пройдут в селах Арсеньево, Троицкое, Найхин, Джари Нанайского района, Сикачи-Алян Хабаровского района, Гвасюги района имени Лазо. Героями фильма станут удыгейцы и нанайцы, проживающие в этих населенных пунктах.

Отметим, что годом ранее на телеканале "Культура" авторы проекта представили четыре фильма, рассказывающие о коренных народах Карелии: карелах, вепсах, финнах и заонежанах.



