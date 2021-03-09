Как хабаровчанки с помощью бузины отваживают мужей от измен

А вы знаете, что Пушкин, любивший бродить в одиночестве по окрестностям Михайловского, брал с собой посох из бузины?

Думаю, что посох именно из этого растения ему посоветовала сделать няня, потому как по народным поверьям бузина обладает магической силой оберегать своего хозяина. Хотя бузина, пожалуй, одно из немногих растений, наделенных в сказаниях как доброй, так и зловещей силой: говорят, в корнях живет черт, а в цветах ангелы.

Из бузиновых палочек делали свирели. "Помогай Бог, бузина, избавь от всякой беды!" Верили, что если возле дома посадить бузину, то в семье все будет хорошо. Если зацветет бузина, вы ее почувствуете по аромату и уже не спутаете ни с калиной, ни с рябиной, ни с какими другим цветущим в одно и то же время кустами с подобными соцветиями. Аромат цветущей бузины привлекает множество насекомых и птиц.

Растение это адаптируется к любым условиям, вполне способно расти даже в местах с повышенной загазованностью. В настоящее время насчитывается 400 видов. В Европе растет в основном бузина "черная мадонна". Ягоды ее обладают целебной силой: продлевают жизнь и молодость. Настойки, настои, отвары улучшают обмен веществ.

Но! Не зная точных дозировок в приготовлении снадобий, а их великое множество, практически от все болезней, начинать эксперименты убедительно НЕ рекомендую! Ягоды у некоторых видов бузины в свежем виде ядовиты! Есть, правда, и безобидные рецепты.

Например, если девушка очень сильно, сильно, сильно захочет увидеть своего суженого, то все очень просто. Надо в ночь на Ивана Купалу пристально всмотреться в куст бузины.

И...Он там! Там он - в бузине! А если женщина ревнует своего мужа и подозревает в измене, то все тоже очень просто: надо положить в карман брюк мужа 3 ягоды бузины. И все в порядке: измене не состояться! Точно сказать не берусь: дорогу ли к любовнице забудет, али еще как ягоды подействуют, только знающие люди говорят - работает!

Как вы думаете, что означает поговорка "В огороде бузина, а в Киеве дядька"? Оказывается, у славянских народов существуют две интересные версии. Первая: пример абсурдного рассуждения, не имеющего никакой логики. Я ему про Фому, а он мне про Ерему.

Вторая: пускай у меня в огороде сорняки (бузина) и в доме полный бардак, зато у меня в столице Киеве живет родственник – бо-о-ольшой" человек. Любопытно! Бузина в Баварии - одно из самых популярных "съедобных" растений. Из ягод готовят сок, ликеры, варенья. А соцветия даже обжаривают в кляре. Не пробовала, но говорят, что очень вкусно.

Ирина Оркина